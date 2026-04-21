"تجاوز الحدود وهل عليّ أن أعتذر لأنه تركني أعيش؟".. روديجر بمرمى النيران في ريال مدريد!

"هل عليّ أن أعتذر لأنه تركني على قيد الحياة؟" هكذا انفجر ريكو غضبًا في وجه مدافع ريال مدريد خلال بودكاست "لا أوترا جرادا".
ووصف روديجر بأنه "لاعب عدواني للغاية" قد "تجاوز الحدود" في تدخل دفاعي احتل عناوين الصحف.
"هل عليّ أن أعتذر لأنه تركني على قيد الحياة؟" هكذا انفجر ريكو غضبًا في وجه مدافع ريال مدريد خلال بودكاست "لا أوترا جرادا".
ووصف روديجر بأنه "لاعب عدواني للغاية" قد "تجاوز الحدود" في تدخل دفاعي احتل عناوين الصحف.
وقع الحادث في أوائل مارس خلال مباراة ريال مدريد التي خسرها 0-1 أمام خيتافي. بعد مرور أقل من 30 دقيقة، وجه المدافع الألماني ركلة بركبته إلى وجه ريكو الذي كان مستلقياً على الأرض.
أطلق ريكو صرخة عالية، لكن المباراة استمرت. ولم يتخذ الحكم أليخاندرو مونيز رويز أي إجراء ضد روديجر. كما لم يتخذ نظام الفيديو المساعد (VAR) أي إجراء، على الرغم من احتمال توجيه تهمة السلوك العنيف أو ارتكاب خطأ جسيم.
مباشرة بعد المباراة، وصف ريكو الحادثة بأنها "غير مفهومة على الإطلاق"، مضيفاً: "لو ضربني بقوة، لتركني مستلقياً على أرض الملعب. كان يريد تحطيم وجهي".
أثار هذا التدخل جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الإسبانية. وقال الحكم السابق ألفونسو بيريز بورول لإذاعة «راديو ماركا» إن الحادثة «كان يجب مراجعتها بواسطة تقنية الفيديو المساعد (VAR)، لأن مدافع ريال مدريد كان يجب طرده في رأيي».
وكان الصحفي داني كاريدو على قناة كادينا سير أكثر صراحةً، حيث قال: "كان من الممكن أن يكسر روديجر فكه على الفور". وذهب خوانما كاستانو من قناة كادينا كوبي إلى أبعد من ذلك، واصفاً إياه بأنه "أحد أكثر الأخطاء قسوةً التي رأيناها على الإطلاق".
فقط صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية دعت إلى التساهل، بحجة أن "الألماني أفلت من عقوبة تستحق بطاقة صفراء".
أصر روديجر لاحقاً على أنه لم تكن هناك نية سيئة في التدخل. قال: "يبدو الأمر مروعاً عند مشاهدته بالبطء، لكنني لم أقتله. لو كنت قد تدخلت عمداً، لكان ذلك قد أذاه. لم تكن تلك نيتي أبداً، أنا فقط ألعب بقوة".
كان روديجر قد تصدر عناوين الأخبار السلبية بالفعل في أبريل 2025، عندما ألقى بلفافة من الشريط اللاصق على الحكم ووجه له إهانات خلال نهائي كأس الملك ضد نادي برشلونة. وقد فرض عليه الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمدة ست مباريات.
وقد تدخل مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان محذرًا: "لقد تجاوز الحدود. لا ينبغي أن يسمح لنفسه بالقيام بمثل هذه الأفعال مرة أخرى، وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة".
وعاد روديجر إلى دائرة الضوء بعد خروج ريال مدريد من ربع النهائي على يد بايرن ميونخ. واتهم جوزيب ستانيسيتش المدافع بإهانته خلال المباراة، عقب تدخل آخر مثير للجدل. وقال ستانيسيتش غاضباً: «لست بحاجة إلى مناقشة ما حدث وأنا على الأرض. يمكنك أن تسأل توني عن ذلك. في رأيي، مثل هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق"، قال ستانيسيتش غاضبًا، مضيفًا: "قيلت كلمة واحدة فقط — ومرتين. يمكنكم أن تسألوه أنتم أنفسكم عما قاله. ربما يكون رجلاً بما يكفي ليعترف بذلك!"