يبدو أن مدرب المنتخب النمساوي رالف رانجنيك يفكر في العودة إلى الدوري الألماني. جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة «سبورت بيلد».
ترجمه
هل سيودع النمسا بعد كأس العالم؟ يبدو أن رالف رانجنيك يفكر في العودة بشكل مذهل
وبناءً على ذلك، لا يزال من غير الواضح تمامًا ما إذا كان رانجنيك سيجدد عقده كمدرب للاتحاد النمساوي لكرة القدم، الذي ينتهي بعد كأس العالم 2026، أم أنه سيقبل تحديًا آخر. ويُذكر أن الاتحاد النمساوي لكرة القدم قد قدم عرضًا لرانجنيك لتجديد عقده، لكن المدرب البالغ من العمر 67 عامًا لا يريد اتخاذ قراره إلا بعد المباريات الدولية المقبلة في نهاية مارس.
ووفقًا لصحيفة "سبورت بيلد"، فإن تولي رانجنيك منصبًا جديدًا كمدرب لنادٍ ما أمر مستبعد إلى حد كبير. لكن العودة إلى الدوري الألماني أو العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز كمدير رياضي يُعتبر خيارًا جادًا بالنسبة للألماني. ولم يتم ذكر الأندية التي قد ينضم إليها رانجنيك في المستقبل.
- Getty Images
قاد رالف رانجنيك منتخب النمسا إلى التأهل لبطولتين كبيرتين على التوالي
وقد درب رانجنيك في الدوري الألماني فرقًا مثل في إف بي شتوتغارت، وهانوفر 96، وشالكه 04، وتي إس جي هوفنهايم، وآر بي لايبزيغ. كما شغل منصب المدير الرياضي في نادي لايبزيغ من عام 2012 حتى عام 2019، ثم عمل لمدة عام آخر كمدير رياضي عالمي في مجموعة ريد بول. كانت آخر وظيفة لرانجنيك كمدرب للنادي هي في مانشستر يونايتد، حيث درب الفريق من ديسمبر 2021 حتى مايو 2022.
بعد ذلك مباشرة، انتقل رانجنيك إلى الاتحاد النمساوي لكرة القدم (ÖFB) وأصبح مدربًا للمنتخب النمساوي. قاد المنتخب النمساوي إلى بطولة أمم أوروبا 2024 ووصل إلى دور الـ16 بعد أداء قوي في مرحلة المجموعات، لكنه خسر بعد ذلك أمام تركيا بنتيجة 1-2. كان النجاح الكبير التالي هو التأهل الناجح إلى كأس العالم 2026 كمتصدر للمجموعة، وهي المرة الأولى التي تشارك فيها النمسا في كأس العالم منذ عام 1998.
في مجموعة تضم الأرجنتين والجزائر والأردن، يعد الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب الهدف الأدنى للنمسا. في نهاية مارس، من المقرر أن يخوض فريق رانجنيك مباريات ودية ضد غانا وكوريا الجنوبية، ثم يخوض مباراة ودية أخرى ضد تونس في بداية يونيو. تبدأ بطولة كأس العالم للمنتخب النمساوي في 16 يونيو بمباراة الافتتاح ضد الأردن.
نظرة عامة على مسيرة رالف رانجنيك كمدرب ومسؤول
الفترة
الوظيفة
النادي
1983 - 1985
مدرب لاعب
فيكتوريا باكنانغ
1985 - 1987
مدرب
ف.ب. شتوتغارت الثاني
1987 - 1988
مدرب لاعب
TSV ليبولدسفايلر
1988 - 1990
مدرب
SC Korb
1990 - 1992
مدرب
ف.ب. شتوتغارت تحت 19 سنة
1992 - 1994
منسق رياضي
ف.ب. شتوتغارت للشباب
يوليو 1995 - ديسمبر 1996
مدرب
نادي SSV Reutlingen
يناير 1997 - مارس 1999
مدرب
SSV أولم
مايو 1999 - فبراير 2001
مدرب
VfB شتوتغارت
يوليو 2001 - مارس 2004
مدرب
هانوفر 96
سبتمبر 2004 - ديسمبر 2005
مدرب
شالكه 04
يوليو 2006 - يناير 2011
مدرب
TSG هوفنهايم
مارس - سبتمبر 2011
مدرب
شالكه 04
2012 - 2015
مدير رياضي
RB سالزبورغ
2012 - 2019
مدير رياضي
RB لايبزيغ
2015 - 2016
مدرب
RB لايبزيغ
2018 - 2019
مدرب
RB لايبزيغ
2019 - 2020
مدير الرياضة العالمي
RB لايبزيغ / RB نيويورك / RB براغانتينو
يوليو - نوفمبر 2021
المدير التنفيذي لكرة القدم الاحترافية
لوك موسكو
ديسمبر 2021 - مايو 2022
مدرب
مانشستر يونايتد
منذ يونيو 2022
مدرب
النمسا