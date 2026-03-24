هل سينضم ريفر بليت إلى عالم تشيلسي؟ كندري بايز هو الرائد، في صفقة ثلاثية مع ستراسبورغ. وسيحتج المشجعون الفرنسيون في لندن

يبدو أن انتقال النجم الإكوادوري الصاعد كندري بايز - الذي يملك حقوقه تشيلسي بالطبع - من ستراسبورغ إلى ريفر بليت للموسم الرياضي 2026 في الأرجنتين (تُقام البطولات في أمريكا الجنوبية وفقًا للتقويم الميلادي) قد يشكل نقطة انطلاق لاتفاق بين «البلوكو» و«المليوناريوس»: ستتبادل شركات تود بوهلي العملاقة أفضل اللاعبين الشباب، مما يخلق مسارين تفضيليين نحو لندن.

وبهذه الطريقة، سيتمكنون من بوينس آيرس من إبلاغ تشيلسي بالعروض المقدمة لأفضل المواهب المتاحة، وسيتمكن البلوز من مطابقتها وضمان أفضل التعزيزات. أو "إيقافهم" في ستراسبورغ إذا بدا الانتقال إلى نادٍ كبير صعبًا للغاية في البداية. أما من يحتاج إلى اللعب أكثر، كما حدث في الماضي القريب مع أندريه سانتوس وأنسيلمينو وباركو على سبيل المثال لا الحصر، فيمكنه الانتقال على سبيل الإعارة إلى مونومنتال بالإضافة إلى فرنسا. المشكلة؟ المشجعون.