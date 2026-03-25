جوليان براندت في الدوري الإيطالي. وفقاً لما أوردته صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت»، أصبحت احتمالية انضمام اللاعب الألماني إلى الدوري الإيطالي أمراً ملموساً. والنادي الذي يسعى للتعاقد مع لاعب خط الوسط المهاجم، الذي ينتهي عقده مع بوروسيا دورتموند، هو نادي روما.
ترجمه
هل سينضم براندت إلى الدوري الإيطالي؟ روما تحاول: تكاليف الصفقة وإمكانية إتمامها دون مقابل
وفي محاولة لتخفيف حدة التوترات داخل النادي، قررت إدارة «الجيالوروسي» التحرك مبكراً في سوق الانتقالات، وتدرس حالياً إمكانية التعاقد مع اللاعب الذي سيصبح حراً في غضون بضعة أسابيع. ويُقال إن روما قد أجرت بالفعل أول اتصالات مع الوكلاء المحيطين باللاعب، لاستكشاف جدوى الصفقة. ويقال إن وكيل أعماله في إيطاليا، فرانشيسكو راندازو، أطلع المدير الرياضي ماسارا عدة مرات على الوضع التعاقدي للاعب المولود عام 1996، الذي قرر عدم تجديد عقده مع دورتموند وأبدى استعداده للانتقال إلى إيطاليا. يعتبر روما وجهة مرغوبة بالنسبة له، كما أنه يرغب في العمل مع جاسبيريني، وهو مدرب وبيئة فنية يمكن أن تبرز ميزاته. لكن يوفنتوس وكومو في إيطاليا لا يزالان يراقبان الوضع عن كثب.
سيشكل ضم اللاعب المولود عام 1996 في بريمن إلى روما صفقة رائعة للجيالوروزي، وهي صفقة يمكن أن تكون مجدية من الناحية الاقتصادية. فمن المتوقع أن يقبل اللاعب الألماني راتباً يقارب 4 ملايين يورو، وهو ما يقترب من سقف الرواتب الذي حدده النادي. وبذلك، قد يعيد جاسبيريني إحياء الثنائي مع مالين الذي تألق لمدة 4 سنوات باللونين الأصفر والأسود. يلعب براندت في بوروسيا دورتموند منذ عام 2019، وقد خاض مع هذا الفريق ما يقرب من 300 مباراة، وسجل 56 هدفًا وقدم 68 تمريرة حاسمة. ويبلغ اللاعب من العمر 30 عامًا، وقد خاض هذا العام بالفعل أكثر من 30 مباراة وسجل 10 أهداف.