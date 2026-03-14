هل سينضم إلى أرسنال أم مانشستر سيتي؟ وكيل أعمال ساندرو تونالي يقول إن الارتباط بعملاقي الدوري الإنجليزي الممتاز كان «هدف» نجم نيوكاسل

انضم تونالي إلى نيوكاسل قادمًا من ميلان في يوليو 2023، مقابل مبلغ يقدر بـ70 مليون يورو بموجب عقد مدته خمس سنوات، ليصبح بذلك أغلى لاعب إيطالي في التاريخ. وفي معرض حديثه عن هذه الصفقة التي حطمت الأرقام القياسية في مقابلة مع موقع «كالسيو إي فينانزا»، أوضح ريزو أن الدعم المالي الهائل الذي يتمتع به نيوكاسل وجاذبية اللعب في دوري أعلى مستوى كانا الدافعين الرئيسيين وراء هذه الخطوة. وقد صُممت الصفقة بهدف تحويل تونالي إلى نجم عالمي. قال ريزو: "تمت الصفقة لأن ناديًا مثل نيوكاسل... الذي يمتلك موارد مالية غير محدودة، قرر الاستثمار في ساندرو. فكرنا في فكرة أن يلعب اللاعب في دوري أعلى مستوى".

وهو يعتقد أن هذا المسار قد نجح، حيث يرتبط تونالي الآن بأندية متنافسة على اللقب مثل أرسنال ومانشستر سيتي. أ. "بالضبط، كان هذا هو الهدف منذ اللحظة التي ذهب فيها إلى إنجلترا: محاولة جعله لاعباً نجماً. أعتقد أنه لاعب كرة القدم الإيطالي الذي يتمتع بأحد أعلى القيم في العالم"، قال عن شائعات الانتقال.