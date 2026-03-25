هل سينتقل جواو ماريو إلى بولونيا في صفقة نهائية؟ المبلغ الذي يرضي يوفنتوس

قد يتلون مستقبل جواو ماريو قريبًا باللونين الأحمر والأزرق بشكل نهائي. فقد بدأ الظهير الأيمن البرتغالي المولود عام 2000، الذي انضم إلى بولونيا خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة من يوفنتوس، في حجز مكانة مهمة في تشكيلة الفريق الإميلياني، مما أقنع الإدارة والطاقم الفني بالمراهنة عليه بقوة للموسم المقبل أيضًا.





ووفقاً لما أوردته Sportmediaset، فإن بولونيا تدرس بالفعل بشكل جدي إمكانية بدء مفاوضات مع النادي البياكوني من أجل شراء عقد اللاعب بشكل نهائي. وهي إشارة واضحة على الثقة في الظهير البرتغالي، الذي أظهر في غضون أسابيع قليلة قدرات جيدة سواء في الجانب الدفاعي أو الهجومي.