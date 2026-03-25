Joao Mario 2-1Getty Images
Gianluca Minchiotti

هل سينتقل جواو ماريو إلى بولونيا في صفقة نهائية؟ المبلغ الذي يرضي يوفنتوس

أقنع الظهير نادي بولونيا، الذي يدرس صفقة شرائه بشكل نهائي من يوفنتوس، حيث لا يدخل البرتغالي في خطط الفريق

قد يتلون مستقبل جواو ماريو قريبًا باللونين الأحمر والأزرق بشكل نهائي. فقد بدأ الظهير الأيمن البرتغالي المولود عام 2000، الذي انضم إلى بولونيا خلال فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة من يوفنتوس، في حجز مكانة مهمة في تشكيلة الفريق الإميلياني، مما أقنع الإدارة والطاقم الفني بالمراهنة عليه بقوة للموسم المقبل أيضًا.


ووفقاً لما أوردته Sportmediaset، فإن بولونيا تدرس بالفعل بشكل جدي إمكانية بدء مفاوضات مع النادي البياكوني من أجل شراء عقد اللاعب بشكل نهائي. وهي إشارة واضحة على الثقة في الظهير البرتغالي، الذي أظهر في غضون أسابيع قليلة قدرات جيدة سواء في الجانب الدفاعي أو الهجومي.

  • موقف يوفنتوس

    من جانبها، يبدو أن يوفنتوس لا تنوي اعتبار جواو ماريو عنصراً أساسياً في مشروعها الفني المستقبلي. على الرغم من الاستثمار الذي تم قبل صيف واحد فقط — حيث دفعت 11,4 مليون يورو إلى بورتو بالإضافة إلى 1,2 مليون يورو من الرسوم الإضافية — فإن إدارة الفريق البيضاء مستعدة للاستماع إلى العروض، وقد حددت قيمة اللاعب بحوالي 10 ملايين يورو في حالة البيع النهائي.


    وهذه الصفقة، إذا تم تأكيدها، ستسمح ليوفنتوس بتجنب أي خسائر مالية، وستضمن لبولونيا لاعباً يتمتع بالفعل بخبرة دولية وإمكانيات نمو مثيرة للاهتمام.

  • العائد

    على أرض الملعب، بدأ جواو ماريو في ترك بصمته: منذ وصوله إلى إميليا، خاض 8 مباريات، سجل خلالها هدفاً واحداً. وتضاف هذه الأرقام إلى 13 مباراة خاضها في النصف الأول من الموسم مع يوفنتوس، ليصل إجمالي مشاركاته هذا الموسم إلى أكثر من 20 مباراة في جميع المسابقات.


    يرتبط الظهير البرتغالي بالبيانكونيري بعقد طويل الأمد ينتهي في 30 يونيو 2030، وهو يمثل ملفًا مثيرًا للاهتمام في سوق الانتقالات استعدادًا لفصل الصيف. سيتوقف الكثير على رغبة بولونيا في إبرام الصفقة واستراتيجية يوفنتوس، لكن هناك شعور بأن المفاوضات قد تدخل مرحلة حاسمة في الأشهر المقبلة.


