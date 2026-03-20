هل سيلعب جوريان تيمبر ومارتن أوديغارد مع أرسنال في نهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي؟ ميكيل أرتيتا يقدم آخر المستجدات بشأن لياقتهما البدنية
أرتيتا ينتظر الجلسة الأخيرة لمعرفة آخر مستجدات الإصابات
يستعد أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو بملعب ويمبلي يوم الأحد المقبل، ساعياً إلى حصد أول لقب له هذا الموسم. وفي حديثه للصحافة قبل المباراة، كشف أرتيتا أن الحصة التدريبية الأخيرة يوم السبت ستكون العامل الحاسم في تحديد تشكيلة الفريقين، حيث أوضح المدرب الإسباني قائلاً: "لدينا حصة تدريبية أخرى [يوم السبت]، لذا نأمل أن يقدم لنا اللاعبون المتنافسون على المشاركة أخباراً سارة". "لدينا حصة تدريبية أخرى، لذا لنرى ما إذا كان بإمكانهم المشاركة".
تقليص تشكيلة الفريق إلى 20 لاعبًا
يواجه أرتيتا صعوبة بالغة في اختيار التشكيلة، حيث يعمل على تقليص قائمة فريقه إلى العدد المطلوب وهو 20 لاعبًا للمشاركة في المباراة النهائية. وأضاف: "لقد شارك الجميع في البطولة، وفي اليوم الأخير، عندما تكون لديك فرصة للتواجد في ويمبلي، فإن عدم منح أحدهم هذه الفرصة أمر صعب. لذا، نعم، هذا أمر يستحق التفكير فيه".
تحدي مانشستر سيتي في انتظارنا
يقف مانشستر سيتي حائلاً دون وصول أرسنال إلى النهائي يوم الأحد، ويحرص أرتيتا على أن يكون فريقه مستعداً ذهنياً لهذه المعركة التكتيكية، مع التركيز على الثقة والتحضير الدقيق. وقال: «سنكرس كل جهودنا وكل ما نستمتع به خلال الـ48 ساعة القادمة للوصول إلى ويمبلي بأفضل طريقة ممكنة، مستعدين تماماً وواثقين من أننا سنحقق ذلك»، مؤكداً بذلك الأجواء الإيجابية السائدة في لندن كولني رغم الضغط الهائل الذي تفرضه هذه المناسبة.
الغانرز في سعيهم نحو الألقاب
شهد مسار أرسنال نحو النهائي تخطي العديد من العقبات، ويبدو أرتيتا مصمماً على إكمال المهمة. وبالفعل، لا يزال «المدفعجية» في وضع قوي يتيح لهم تحقيق رباعية غير مسبوقة، حيث يتصدر الفريق اللندني الشمالي حالياً ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط، بينما يستعد في الوقت نفسه لمباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد سبورتنج لشبونة، ومواجهة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مع ساوثهامبتون.
