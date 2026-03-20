هل سيلعب جوريان تيمبر ومارتن أوديغارد مع أرسنال في نهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي؟ ميكيل أرتيتا يقدم آخر المستجدات بشأن لياقتهما البدنية

يستعد أرسنال لمواجهة مانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو بملعب ويمبلي يوم الأحد المقبل، ساعياً إلى حصد أول لقب له هذا الموسم. وفي حديثه للصحافة قبل المباراة، كشف أرتيتا أن الحصة التدريبية الأخيرة يوم السبت ستكون العامل الحاسم في تحديد تشكيلة الفريقين، حيث أوضح المدرب الإسباني قائلاً: "لدينا حصة تدريبية أخرى [يوم السبت]، لذا نأمل أن يقدم لنا اللاعبون المتنافسون على المشاركة أخباراً سارة". "لدينا حصة تدريبية أخرى، لذا لنرى ما إذا كان بإمكانهم المشاركة".



