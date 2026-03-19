هل سيكون خليفة ليون غوريتزكا؟ يبدو أن نادي بايرن ميونيخ يتخذ قرارًا مثيرًا بشأن الانتقالات

يُعتبر مدرب بايرن ميونيخ فينسنت كومباني من المعجبين بأسيكو، الذي كان يتدرب بانتظام تحت إشراف المدرب البلجيكي مع الفريق الأول لبايرن ميونيخ قبل انتقاله على سبيل الإعارة إلى هانوفر (حيث يلعب منذ بداية فبراير 2025 مع الفريق الذي ينتمي إلى ولاية نيدرساشن). ويقدم لاعب المنتخب الألماني تحت 21 عامًا موسمًا قويًا للغاية مع فريق 96 في الدوري الألماني الثاني، ووفقًا لشبكة سكاي، فإن المسؤولين في ميونيخ يثقون بشكل عام في قدرته على خلافة غوريتزكا. ومن العوامل التي تصب في صالح أسيكو أيضًا أنه يمكن استخدامه كظهير أيمن، وبالتالي يمكنه أن يلعب دورًا مشابهًا لدور توم بيشوف الذي تم التعاقد معه من هوفنهايم الصيف الماضي. فقد جاء بيشوف في الأساس كلاعب وسط، لكنه غالبًا ما يلعب كظهير أيسر في بايرن ميونيخ.

أسيكو، الذي انتقل من هيرتا برلين إلى أكاديمية بايرن ميونيخ في عام 2022، لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي حتى عام 2028. وقد خاض حتى الآن 25 مباراة في الدوري الألماني الثاني مع هانوفر هذا الموسم، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع خمسة.

وإذا قرر بايرن في النهاية التعاقد مع خليفة لغوريتزكا من خارج النادي، فقد يتم بيع أسيكو في الصيف، وفقًا لشبكة سكاي. ولن يكون هناك نقص في المهتمين، حيث يُقال إن أندية أجنبية شهيرة مثل فياريال أو برايتون آند هوف ألبيون، من بين أندية أخرى، تتطلع إلى التعاقد مع لاعب خط الوسط.