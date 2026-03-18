هل سيقوم مانشستر يونايتد بصفقة ضخمة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لضم ساندرو تونالي؟! اهتمام «الشياطين الحمر» بلاعب وسط نيوكاسل «واضح»

وفقًا لـ iPaper، فإن اهتمام أولد ترافورد بضم تونالي "واضح"، على الرغم من أن أي صفقة ستتطلب على الأرجح دفع مبلغ قياسي في سوق الانتقالات البريطانية لإقناع نيوكاسل بالتخلي عن لاعبه المتميز. ومع استعداد كاسيميرو للمغادرة في نهاية الموسم، يسعى مسؤولو مانشستر يونايتد جاهدين لإضفاء الحيوية والخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز على خط وسط الفريق الذي عانى من عدم الاستقرار.

بينما ارتبطت أسماء لاعبين مثل إليوت أندرسون وآدم وارتون بالانتقال إلى M16، صعد تونالي إلى قمة قائمة المرشحين. يشير التقرير إلى أن مانشستر يونايتد يعتقد أن قدراته في التحرك من منطقة إلى أخرى ستكمل بشكل مثالي المهارات الفنية لكوبي ماينو، مما قد يشكل شراكة ديناميكية تحت النظام الرياضي الجديد.