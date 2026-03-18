هل سيقوم مانشستر يونايتد بصفقة ضخمة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لضم ساندرو تونالي؟! اهتمام «الشياطين الحمر» بلاعب وسط نيوكاسل «واضح»
"الشياطين الحمر" يتطلعون إلى صفقة ضخمة لضم تونالي
وفقًا لـ iPaper، فإن اهتمام أولد ترافورد بضم تونالي "واضح"، على الرغم من أن أي صفقة ستتطلب على الأرجح دفع مبلغ قياسي في سوق الانتقالات البريطانية لإقناع نيوكاسل بالتخلي عن لاعبه المتميز. ومع استعداد كاسيميرو للمغادرة في نهاية الموسم، يسعى مسؤولو مانشستر يونايتد جاهدين لإضفاء الحيوية والخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز على خط وسط الفريق الذي عانى من عدم الاستقرار.
بينما ارتبطت أسماء لاعبين مثل إليوت أندرسون وآدم وارتون بالانتقال إلى M16، صعد تونالي إلى قمة قائمة المرشحين. يشير التقرير إلى أن مانشستر يونايتد يعتقد أن قدراته في التحرك من منطقة إلى أخرى ستكمل بشكل مثالي المهارات الفنية لكوبي ماينو، مما قد يشكل شراكة ديناميكية تحت النظام الرياضي الجديد.
نيوكاسل مصمم على الاحتفاظ بالنجم الإيطالي
على الرغم من تزايد الشائعات، فإن نيوكاسل مستعد للقتال من أجل الاحتفاظ بنجمه. ويُقال إن النادي سيطلب مبلغًا يتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني (133 مليون دولار) مقابل اللاعب الذي يعتقدون أنه ينتمي بالفعل إلى النخبة من لاعبي خط الوسط في الدوري الممتاز. ويتزايد الإحباط الداخلي في تاينسايد بشأن التكهنات المستمرة، خاصة بعد أن قدم اللاعب بعضًا من أفضل أدائه مؤخرًا.
يواجه إدي هاو المزيد من المتاعب في إدارة تشكيلة الفريق، حيث أشار مؤخرًا إلى أن تونالي كان يشعر بتوعك بعد التدريب قبل مباراة الإياب الحاسمة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ضد برشلونة في كامب نو، مع تعادل النتيجة 1-1. قال المدرب: "كان يشعر بتوعك بعد التدريب يوم الجمعة. سرعان ما أصبح واضحًا أنه لن يتمكن من السفر. لذا، نأمل أن تسير الأمور على نفس النمط الذي سارت عليه الحالات المرضية الأخرى التي مررنا بها وأن يتعافى بسرعة".
اعتراف صريح من لاعب خط الوسط يثير الجدل
وقد ازدادت التكهنات بعد التصريحات التي أدلى بها اللاعب نفسه بشأن مستقبله. ورغم أنه لا يزال سعيدًا في سانت جيمس بارك، إلا أنه كان صريحًا بشأن الطبيعة المتقلبة لسوق الانتقالات. وعندما سُئل عن التزاماته على المدى الطويل، قال لاعب الوسط في نوفمبر الماضي: «لا أريد أن أقول إنني أرغب في البقاء هنا لمدة 10 سنوات، ثم أرحل بعد عامين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أعوام. أريد أن أفكر، من أجلي فقط، سنة بسنة. هذه هي كرة القدم. كان الصيف الماضي صعباً علينا، وعلى أليكس [إيساك]، لكن هذه هي كرة القدم. إذا كان لديك خيار في حياتك، للانضمام إلى فريق آخر، عليك التفكير في كل شيء. لا أريد أن أقول "نعم، أريد البقاء هنا 10 سنوات"، لكنني سعيد هنا الآن. لا أفكر في أي شيء يتعلق بفريق آخر".
العقبات المالية التي تواجه سعي مانشستر يونايتد
لا يزال السعر البالغ 100 مليون جنيه إسترليني يمثل العقبة الأكبر أمام «الشياطين الحمر» في ظل القيود المالية التي يواجهونها. ولتمويل صفقة ضخمة كهذه، قد يضطر مانشستر يونايتد إلى السماح برحيل عدد من اللاعبين البارزين. في غضون ذلك، يبحث نيوكاسل بالفعل عن بدائل محتملة مثل لامين كامارا وجاوي سيسيه لضمان عدم تعرضه لنقص في اللاعبين. ومع ذلك، يظل هدفهم الأساسي هو التنافس مع أندية مثل مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات بدلاً من أن يكونوا بمثابة نادي مغذي لخصومهم في الدوري الإنجليزي الممتاز.
