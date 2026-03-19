«كانت فترة الراحة الشتوية طويلة بما يكفي»، هكذا فكر يوليان ناجلسمان قبل أسبوعين ونصف، فاستعاد الأضواء فجأة من خلال مقابلة أثارت ضجة كبيرة. ففي مجلة «كيكر»،أعد مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم الجماهير لكأس العالم ولإعلان التشكيلة النهائية قبل انطلاق البطولة في أمريكا الشمالية، وذلك من خلال تصريحات مثيرة للجدل.
هل سيغير جوليان ناجلسمان مساره؟ مع إعلان تشكيلة المنتخب الألماني، يلفت الانتباه تفصيل مثير للاهتمام بشأن فيليكس نميشا
"ستكون هناك قرارات، وهذا ما يمكنني أن أكشفه الآن، لن تلقى على الأرجح تفهماً كبيراً. ليس من جانب اللاعبين، ولا من جانب الجمهور العام"، أعلن ناجلسمان بعبارات دالة على الكثير. على عكس تشكيلته في مارس قبل بطولة أمم أوروبا 2024 التي أقيمت على أرضه، عندما استبعد ماتس هوملز ونيكلاس سولي وليون جوريتزكا وسيرج غنابري وأعاد توني كروس، لم تحدث المفاجأة الكبرى في مارس 2026.
صحيح أن بعض الأسماء البارزة غائبة، لكن لم يتم الاستغناء عن أي لاعب بشكل يقترب من الإثارة أو المفاجأة التي شهدناها آنذاك. ماكسيميليان ميتلشتات وكريم أدييمي ونيكلاس فولكروغ وروبرت أندريش يبحثون عن مستواهم الأمثل. أما أنجيلو ستيلر وماكسيميليان باير فقد غابا بالفعل عن التشكيلة السابقة. ولم يتغير شيء في وضع سعيد الملا في نادي 1. FC كولونيا. ولا أحد منهم من اللاعبين البارزين. ومن المقرر أن يتعافى جمال موسيالا من مشاكل الكاحل في ميونيخ.
تعتبر الترشيحات الأولى لكل من لينارت كارل وجوناس أوربيغ مبررة بالنظر إلى أدائهما في نادي بايرن ميونيخ، ومن المرجح أن تلقى ترحيباً من الجمهور العام. وبوجود سبعة لاعبين، يشكل لاعبو ميونيخ مرة أخرى مجموعة كبيرة، وقد ترتفع هذه المجموعة إلى ثمانية لاعبين في كأس العالم إذا تعافى موسيالا.
موسيالا هو اللاعب الوحيد الذي لم يتم استدعاؤه، والذي يمكنه أن يتوقع ترشيحه لكأس العالم - شريطة أن يكون لائقًا بدنيًا بحلول ذلك الوقت. يتنافس كيفن شاده مع بيير وأدييمي على منصب المهاجم المرتد في التشكيلة، كما أكد ناجلسمان في مؤتمره الصحفي يوم الخميس. دعم مدرب المنتخب الألماني نيك وولتمادي على الرغم من المرحلة الصعبة التي يمر بها في نيوكاسل يونايتد. أما ستيلر، فمن غير المرجح أن يحسب على نفسه أي فرص بعد التفسيرات المفصلة التي قدمها ناجلسمان بشأن عدم ترشيحه.
تعتبر المفاجآت الأكبر في قائمة المنتخب مفاجآت بشكل أساسي بسبب إعلانات ناجلسمان نفسه: عودة أنطون ستاخ إلى المنتخب الألماني بعد غياب دام أربع سنوات، وتصنيف فيليكس نميشا كـ"لاعب هجومي"، إلى جانب تصريحاته حول ليون جوريتزكا في المؤتمر الصحفي.
منتخب الاتحاد الألماني لكرة القدم: تم تصنيف فيليكس نميشا هذه المرة ضمن فئة "الهجوم"
في مقابلة مع مجلة «كيكر»، أعرب ناجلسمان عن أسفه لعدم وجود لاعبين في مركز الوسط الدفاعي يتمتعون بقوة هجومية. ويرى أن ألكسندر بافلوفيتش، وفيليكس نميشا، وباسكال غروس، وأنجيلو ستيلر، وروبرت أندريش هم «جميعهم من نفس النوع من اللاعبين». ولهذا السبب، لا يخطط لتشكيل ثنائي في مركز الوسط الدفاعي يضم بافلوفيتش ونميشا، وهو ما يطالب به بشدة العديد من المشجعين والخبراء بقيادة الناقد الرئيسي لوثار ماتيوس. قال ناجلسمان: "أحدهما لديه فرص جيدة للعب على أي حال". "لكننا نحتاج إلى لاعب ذي ملامح مختلفة قليلاً للجزء الهجومي".
ولهذا الجزء بالذات، أشار ناجلسمان إلى احتمال أن يكون غوريتزكا، لاعب الاحتياط في ميونيخ والمثير للجدل في أوساط كرة القدم الألمانية، أحد الأساسيين في كأس العالم. وتجنب مدرب المنتخب الألماني الإجابة على سؤال حول ما إذا كان يفكر في ستاخ كبديل. فاللاعب البالغ من العمر 27 عاماً يقدم أداءً "جيداً" مع ليدز يونايتد، "لكنه ليس قوياً للغاية في الكرات الرأسية ولا يعتبر من أفضل اللاعبين في الصراع على الكرة، بل هو أيضاً لاعب يحب أن يكون اللعب أمامه".
ومع ذلك، استدعى ناجلسمان ستاخ بشكل مفاجئ إلى التشكيلة، تمامًا مثل بافلوفيتش ونميشا وغروس - أي في نظره أربعة أنواع من اللاعبين متشابهة جدًا لمركز واحد على الأرجح. لكن هناك تحول يلوح في الأفق بالنسبة لنميشا. على عكس ما كان عليه الحال في الخريف، وخلافاً للتصريحات الأخيرة للمدرب الوطني، لم يُدرج لاعب دورتموند هذه المرة في قائمة التشكيلة تحت بند "الدفاع"، بل تحت بند "الهجوم". لذا، ربما يفكر ناجلسمان الآن في تشكيل ثنائي وسط مكون من بافلوفيتش ونميشا - على حساب جوريتزكا.
جوليان ناجلسمان يتراجع عن موقفه بشأن ليون غوريتزكا
على أي حال، بدا ناجلسمان في المؤتمر الصحفي مختلفًا تمامًا عن ما كان عليه في مقابلة مجلة «كيكر». فقد قال إن تصريحاته بشأن غوريتزكا قد أُسيء تفسيرها. «لقد قلت: "لديه فرص جيدة للعب"»، كما نقل ناجلسمان عن نفسه بشكل صحيح، مضيفًا: «اللعب يعني أيضًا دقيقتين». ما لم يذكره ناجلسمان هو الجزء الثاني من تصريحاته آنذاك. نصه: "في الوضع الحالي، سيكون لدى ليون غوريتزكا، على الرغم من قلة وقت اللعب في بايرن، فرص جيدة للعب وللقيام بدور مشابه لدوره في تصفيات كأس العالم". حيث كان غوريتزكا في التشكيلة الأساسية في خمس من أصل ست مباريات، ودخل كبديل في المباراة الأخيرة. أي أنه لاعب أساسي.
الآن أشار ناجلسمان أيضًا إلى قلة وقت اللعب الذي حصل عليه غوريتزكا مؤخرًا في بايرن ميونيخ، كما تحدث بشكل استباقي عن نميشا. "لدينا في التشكيلة لاعب هو فيليكس نميشا يمكنه شغل هذا المركز، لكنه يفسره بطريقة مختلفة قليلاً." حتى الآن، لم يشارك بافلوفيتش ونميشا معاً في التشكيلة الأساسية تحت قيادة ناجلسمان، وربما سيحدث ذلك لأول مرة في إحدى المباريات الودية القادمة ضد غانا وسويسرا.
منتخب ألمانيا: تشكيلة المنتخب الألماني
المركز اللاعب النادي حارس المرمى أوليفر باومان TSG هوفنهايم حارس المرمى ألكسندر نوبل ف.ب. شتوتغارت حارس المرمى يوناس أوربيغ بايرن ميونيخ الدفاع فالديمار أنتون بوروسيا دورتموند مدافع ناثانيال براون اينتراخت فرانكفورت مدافع باسكال غروس برايتون آند هوف ألبيون مدافع جوشوا كيميش بايرن ميونيخ مدافع ألكسندر بافلوفيتش نادي بايرن ميونيخ مدافع ديفيد راوم آر بي لايبزيغ مدافع أنطونيو روديجر ريال مدريد مدافع نيكو شلوتربيك بوروسيا دورتموند مدافع أنطون ستاخ ليدز يونايتد مدافع جوناثان تاه بايرن ميونيخ مدافع ماليك ثياو نيوكاسل يونايتد مدافع جوشا فاغنومان ف.ب. شتوتغارت مهاجم ليون جوريتزكا بايرن ميونيخ مهاجم سيرج غنابري نادي بايرن ميونيخ مهاجم كاي هافرتز نادي أرسنال مهاجم لينارت كارل نادي بايرن ميونيخ مهاجم جيمي لويلينغ ف.ب. شتوتغارت مهاجم فيليكس نميشا بوروسيا دورتموند مهاجم ليروي ساني غالطة سراي مهاجم كيفن شاده نادي برينتفورد مهاجم دينيز أونداف ف.ب. شتوتغارت مهاجم فلوريان فيرتز نادي ليفربول مهاجم نيك وولتميد نيوكاسل يونايتد