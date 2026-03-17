هل سيعيد توم برادي جود بيلينغهام؟ نجم ريال مدريد يتطلع إلى العودة إلى بيرمنغهام سيتي في صفقة انتقال حدد موعدها مبتكر مسلسل «بيكي بليندرز»

متى قد يحدث ذلك؟ سيحتفل بيلينغهام بعيد ميلاده الثالث والعشرين في يونيو، ويعتقد نايت أن اللاعب المولود في ستوربريدج قد يعود إلى بيئته المألوفة قبل بلوغه الثلاثين. وقال: «الثامنة والعشرون. أقول ربما يعود في سن الثامنة والعشرين. ولماذا لا؟ لا أعرف. أعني، من يدري؟ من يدري ماذا سيفعل، لكن إذا أصبحنا فريقًا جيدًا، أعتقد أنه سيعود.

"كل شيء يعتمد على ما يحدث على أرض الملعب. إذا أصبحنا، كما تعلم، حتى في منتصف جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا حققنا بعض الأشياء التي يريدها مالكو النادي فيما يتعلق بتجربة يوم المباراة. إذا تمكنوا من تعزيز ذلك وكنا نفوز، فعندها، في يوم جيد، أعتقد أننا نستطيع ذلك."

أصبح بيلينغهام نجمًا عالميًا منذ مغادرته برمنغهام، حيث تولى دورًا قياديًا مع منتخب إنجلترا بينما يستعدون لمحاولة أخرى للفوز بكأس العالم هذا الصيف.

يعترف نايت بأن الأمر استغرقه وقتًا أطول من معظم الناس ليكتشف أن بيلينغهام لاعب مميز. قال: "من الواضح أنني لا أعرف الكثير عن كرة القدم لأنني لم ألاحظ مدى روعته في البداية. كان الآخرون يقولون منذ وقت مبكر جدًا أن هذا الفتى يمتلك شيئًا مميزًا حقًا. ثم أصبح من الواضح شيئًا فشيئًا أنه مختلف. كان رائعًا للغاية. وكانت الطريقة التي غادر بها رائعة جدًا لأنه حرص على أن يستفيد فريق بلوز من ذلك."