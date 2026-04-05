هل سيضحي الفائز ببطولة جراند سلام يانيك سينر بلقبٍ مقابل حجز مكان لإيطاليا في كأس العالم؟ نجم التنس المصنف الأول يجيب على سؤال حول اللقب بعد إخفاق مُذلٍ آخر للمنتخب الإيطالي
التضحية القصوى التي قدمها سينر من أجل الأزوري
يعمل عالم الرياضة في إيطاليا حالياً على تجاوز آثار أسبوع كارثي حقاً بالنسبة للمنتخب الوطني لكرة القدم. ووسط هذه الأجواء الكئيبة، لخص نجم التنس سينر الحالة المعنوية للأمة، مشيراً إلى أن فخر «الأزوري» يفوق حتى نجاحه الشخصي على الملاعب.
عندما سُئل عما إذا كان مستعداً للتخلي عن أحد ألقابه التي حصل عليها بشق الأنفس لضمان حصول إيطاليا على مكان في أكبر مسرح لكرة القدم، كان رد سينر واضحاً. "انظر، الأمر كما هو. الأمر صعب. إذا سألتني، أود إجراء هذا التبادل لأنه أمر بسيط. لم يشاهد العديد من الشباب والأطفال كأس العالم بعد، خاصة مع غياب إيطاليا عنه"، كشف بطل جراند سلام لـ Eurosport. "بالنسبة لي، الأمر نفسه - كنت صغيراً جداً في ذلك الوقت لأتابعه عن كثب."
الهزيمة المذلة في زينيكا تحسم مصير إيطاليا
تبددت أحلام إيطاليا في إنهاء غيابها عن كأس العالم بشكل قاسٍ في زينيتسا مساء الثلاثاء. وفي مواجهة البوسنة والهرسك في مباراة فاصلة حاسمة، تعادل حامل اللقب العالمي أربع مرات قبل أن يُقصى في ركلات الترجيح المؤلمة التي هزت أوساط كرة القدم الأوروبية.
وتفاقم الفشل بسبب الأداء الضعيف من على بعد 12 ياردة، حيث فشل كل من بيو إسبوزيتو وبريان كريستانتي في تسجيل ركلتيهما. وفي المقابل، كانت البوسنة دقيقة للغاية، حيث سجلت جميع ركلات الترجيح الأربع لتترك الأزوري يتجولون في البرية الدولية لمدة أربع سنوات أخرى. ومن الإحصائيات المذهلة أن إيطاليا لم تفز بأي مباراة في مرحلة خروج المغلوب بكأس العالم منذ أن رفعت الكأس في عام 2006.
جيل ضائع من مشجعي كرة القدم
ستكون بطولة عام 2026 هي النسخة الثالثة على التوالي التي تخلو من القمصان الزرقاء الشهيرة، وهو سيناريو كان من المستحيل تصوره بالنسبة لقوة كروية تقليدية.
حتى أن نجم التنس سينر مازح حول الضغط الذي تسببه الأسئلة خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا. "الأمر جنوني لأنني أجريت المقابلة بأكملها والآن يأتي الفرنسيون ويسألونني هذا السؤال. لا، أنا أمزح. سأحب أن أقوم بهذا التبادل. لم يشاهد العديد من الشباب والأطفال كأس العالم مع إيطاليا"، أضاف، مؤكدًا موقفه بأن الفرح الجماعي للبلاد يظل أولوية على المديح الشخصي.
استعادة الهوية المفقودة للمنتخب الإيطالي
على الرغم من الألم الفوري الناجم عن الخروج من التصفيات، لا يزال سينر متفائلاً بأن المنتخب الوطني سيتمكن في نهاية المطاف من استعادة الوصفة التي جعلت منه في يوم من الأيام محط أنظار العالم. ومع ذلك، فقد أبدى واقعيةً بشأن حقيقة أنه لا توجد حلول سريعة لفريق عانى باستمرار على المسرح الكبير طوال ما يقرب من عقدين من الزمن.
قال سينر: "لدينا الآن بعض الوقت لتغيير بعض الأمور، ونأمل أن نعود إلى المكانة التي نستحقها، والتي نريد أن نكون فيها. لذا، سنرى. لكن نعم، في هذه المرحلة، لم يعد بإمكاننا تغيير أي شيء".