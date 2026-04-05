يعمل عالم الرياضة في إيطاليا حالياً على تجاوز آثار أسبوع كارثي حقاً بالنسبة للمنتخب الوطني لكرة القدم. ووسط هذه الأجواء الكئيبة، لخص نجم التنس سينر الحالة المعنوية للأمة، مشيراً إلى أن فخر «الأزوري» يفوق حتى نجاحه الشخصي على الملاعب.

عندما سُئل عما إذا كان مستعداً للتخلي عن أحد ألقابه التي حصل عليها بشق الأنفس لضمان حصول إيطاليا على مكان في أكبر مسرح لكرة القدم، كان رد سينر واضحاً. "انظر، الأمر كما هو. الأمر صعب. إذا سألتني، أود إجراء هذا التبادل لأنه أمر بسيط. لم يشاهد العديد من الشباب والأطفال كأس العالم بعد، خاصة مع غياب إيطاليا عنه"، كشف بطل جراند سلام لـ Eurosport. "بالنسبة لي، الأمر نفسه - كنت صغيراً جداً في ذلك الوقت لأتابعه عن كثب."