على الرغم من نهجه العملي تجاه المأزق الحالي، ألقى المدرب الإيطالي نظرة على الطريقة التي يتوقع أن يعمل بها فريقه في مراحل الانتقال. وطالب بالتفاني التام في كلا طرفي الملعب، وشرح بالتفصيل توقعاته بشأن معدل العمل الجماعي للفريق: "أحب الاحتفاظ بالكرة، أحب الاستحواذ، أحب الفرص الرائعة للتسجيل، ولكن في الوقت نفسه، أحب أن يكون لدينا 11 مدافعاً عندما لا تكون الكرة في حوزتنا، لأنه في كرة القدم الحالية، علينا أن نهاجم بـ 11 لاعباً، بما في ذلك الحارس، وعلينا أن ندافع بـ 11 لاعباً عندما لا تكون الكرة في حوزتنا."

واعتمادًا على القدرات الكامنة في الفريق، أشار قائلاً: "في هذه اللحظة، ليس لدينا وقت للعمل كثيرًا على المزيد من المبادئ، لكن علينا أن نعرف ما يتعين علينا فعله على أرض الملعب. علينا أن نتمتع بتنظيم جيد، سواء كنا نمتلك الكرة أم لا. علينا أن نأخذ في الاعتبار قدرات اللاعبين. نحن محظوظون - وأنا محظوظ - لأن لدي لاعبين كبار يتمتعون بموهبة كبيرة، ومهمتي هي مساعدة اللاعبين على إظهار قدراتهم".