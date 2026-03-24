هل سيشارك كومو في دوري أبطال أوروبا؟ «مشكلة» قوائم اللاعبين، والملعب، وشرط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بشأن الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف

يبدو أن حلم كومو باللعب في دوري أبطال أوروبا يتحول إلى حقيقة ملموسة أكثر فأكثر. فالنتائج الأخيرة للفريق الذي يقوده سيسك فابريغاس تضع فريق لاريو ضمن المرشحين الرئيسيين لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي، وهو سيناريو كان من المستحيل تصوره قبل بضعة أشهر فقط.
ولكن ماذا سيحدث فعليًا في حالة التأهل؟ لأنه بالإضافة إلى الجانب الرياضي والعائدات المضمونة من البطولة، تبرز ثلاثة مواضيع رئيسية: قوائم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، والملعب، واللعب المالي النظيف. وهنا تبدأ ليس المشاكل الأولى بقدر ما تبدأ المواقف التي يجب حلها.