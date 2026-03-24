هل سيشارك كومو في دوري أبطال أوروبا؟ «مشكلة» قوائم اللاعبين، والملعب، وشرط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بشأن الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف

من السباق على المركز الرابع إلى قيود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: ما الذي سيتغير فعلياً بالنسبة لفريق كومو في الموسم المقبل

يبدو أن حلم كومو باللعب في دوري أبطال أوروبا يتحول إلى حقيقة ملموسة أكثر فأكثر. فالنتائج الأخيرة للفريق الذي يقوده سيسك فابريغاس تضع فريق لاريو ضمن المرشحين الرئيسيين لاحتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي، وهو سيناريو كان من المستحيل تصوره قبل بضعة أشهر فقط.


ولكن ماذا سيحدث فعليًا في حالة التأهل؟ لأنه بالإضافة إلى الجانب الرياضي والعائدات المضمونة من البطولة، تبرز ثلاثة مواضيع رئيسية: قوائم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، والملعب، واللعب المالي النظيف. وهنا تبدأ ليس المشاكل الأولى بقدر ما تبدأ المواقف التي يجب حلها.


  • كم استثمر نادي كومو؟

    لا شك أن قفزة نادي كومو بدأت منذ فترة طويلة، لكنها شهدت تسارعاً واضحاً خلال العامين الماضيين. فمنذ وصول الملاك الإندونيسيين من عائلة هارتونو إلى ضفاف البحيرة، استثمر النادي بشكل حازم لبناء تشكيلة قادرة على المنافسة، تكمّل مسار نمو فوري، لكنه ليس عشوائياً.


    بدأ الأمر بفابريغاس، وتم بناء مشروع شابحوله، والذي ربما حقق هذه النتائج قبل الموعد المتوقع، مما وضع النادي اليوم في موقف صعب الحل.


    بالنظر إلى الموسمين الأخيرين فقط، استثمر النادي أكثر من أي نادٍ آخر في الدوري الإيطالي، متجاوزاً عتبة 150 مليون يورو لتكاليف انتقالات العديد من المواهب التي انضمت إلى الفريق. لكن هذه الأرقام تستمد الكثير من محفظة العائلة الشخصية ولا تدعمها، على الأقل في الوقت الحالي، إيرادات تجارية ونمو في المبيعات بنفس القدر.


  • قائمة الدوري الإيطالي: ميزة اللاعبين دون 23 عامًا

    هل التشكيلة التي تم تشكيلها حتى الآن جاهزة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا؟ الإجابة من الناحية الفنية هي بالطبع «نعم»، لكن يجب الأخذ في الاعتبار أن كومو استطاع هذا الموسم، ولو لمجرد التسجيل في الدوري الإيطالي، الاستفادة من ثغرة في اللوائح لتشكيل قوائمه.


    في الدوري الإيطالي، يمكن لكل نادٍ تسجيل تشكيلة تضم 25 لاعباً كحد أقصى لكل مباراة، ويجب أن تتضمن التشكيلة ما يلي:

    - أن يضم ما لا يقل عن 4 لاعبين من منتجات أكاديمياته (تتراوح أعمارهم بين 15 و21 عامًا)

    - أن يكون هناك ما لا يقل عن 4 لاعبين نشأوا في أكاديميات الشباب الإيطالية (لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، حتى لو لم تكن متتالية، بين سن 15 و21 عامًا)


    لكن ما يحدث الفارق هو الاستثناء المتعلق باللاعبين دون 23 عامًا، حيث لا توجد قيود عليهم ولا يشغلون أي مكان في القائمة. وهذا يسمح لنادي كومو بالالتفاف جزئيًا على القيود المذكورة أعلاه.


  • قائمة دوري أبطال أوروبا، دون استثناء

    لكن في دوري أبطال أوروبا، يتقلص هذا الهامش بشكل كبير، لأن الاستثناء الخاص باللاعبين دون سن 23 عامًا غير موجود، في حين تُطبق نفس القيود المفروضة على اللاعبين «المحليين».


    تنص قائمة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) على ما يلي:

    - 25 لاعباً كحد أقصى مع الالتزام بما يلي:

    - 8 لاعبين "محليين"

    منهم:

    - 4 لاعبين نشأوا في النادي

    - 4 لاعبين نشأوا في أكاديميات الاتحاد


    وهنا تكمن القاعدة الأهم: إذا لم يكن لديك هؤلاء اللاعبين، فلا يمكنك استبدالهم، وبالتالي يتم تقليص القائمة. لا توجد سوى قائمة ب' للاعبين الشباب الذين نشأوا في أكاديمية النادي (مع بقاء لمدة سنتين) وقابلة للتحديث، لكنها لا تكفي للتعويض.

  • تشكيلة غير جاهزة

    بالنظر إلى التشكيلة الحالية، لا يفي كومو اليوم تماماً بمعايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).


    حتى اليوم، لا يضم تشكيل الفريق الأول الذي يديره سيسك فابريغاس سوى لاعبين اثنين فقط نشأوا في أكاديميات إيطالية: المدافع غولدانغا والحارس الثالث فيغوريتو. إلى جانبهم، تم إدراج العديد من اللاعبين الشباب في قائمة الدوري الإيطالي عدة مرات، مثل ماتيو باباتشيولي وكريستيانو دي باولي وسامويل بيساتي ولورينزو بونسينيوري غوجي (مشاركة واحدة في كأس إيطاليا)، وجميعهم لم يشاركوا في أي مباراة مع فابريغاس في الدوري الإيطالي.


    في المقابل، يستوفي معظم اللاعبين في التشكيلة المتطلبات.


  • نحتاج إلى سوق "صنع في إيطاليا"

    ولهذا السبب بالذات، في حال التأهل إلى إحدى المسابقات الأوروبية، وبشكل أكثر تحديداً إلى دوري أبطال أوروبا، فإن الإدارة ستكون ملزمة عملياً بذلك.


    يجب على كومو اختيار لاعبين في سوق الانتقالات يزيدون من عدد اللاعبين الإيطاليين أو الذين تلقوا تدريبهم في إيطاليا بين سن 15 و21 عامًا. وبالنظر إلى تأكيد فيجوريتو وغولدانغا، سيكون هناك حاجة إلى لاعبين اثنين على الأقل، لكن هناك شعور بأن فابريغاس قد يبدأ، لأول مرة، في تغيير أسلوبه بالاعتماد بقوة على سوق الانتقالات في الدوري الإيطالي.


    بشكل أساسي، بعد موسمين من بناء فريق شاب ودولي، سيكون من الضروري إعادة التوازن التنظيمي على المستوى الوطني.


  • اتفاقية الالتزام بالتسوية

    وعلى صعيد آخر، قد يكون سوق الانتقالات القادم هو الأخير الذي لا يخضع لقيود اللعب المالي النظيف؛ حيث إن كومو، بمشاركته في إحدى مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، سيدخل تلقائيًا خلال الموسم الحالي في نطاق الرقابة التي تمارسها غرفة الرقابة التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) فيما يتعلق باللعب المالي النظيف. ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاق تسوية بين النادي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بحلول شهر مارس، بهدف تسوية الحسابات على مدى 3 أو 4 سنوات، على غرار ما تم بالفعل مع ناديي روما وأستون فيلا.

  • وماذا عن الملعب؟

    وأخيرًا، هناك مسألة أخرى لا يستهان بها، وهي الوضع المتعلق بملعب سينيغاليا. فحتى الآن، لا يفي الملعب بمعايير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، وبالتالي لن يتمكن نادي كومو من اللعب على أرضه.


    في الأشهر الأخيرة، تم تخصيص عدة ملايين من أجل تكييف الملعب مع المعايير المطلوبة ليتم اختياره كمقر لمباريات النادي على أرضه، ولكن إذا لم تنته الأعمال في الوقت المحدد (وهو احتمال كبير اليوم)، فقد بدأ النادي اتصالات مع أودينيزي بشأن ملعب بلو إنيرجي ومع ساسولو بشأن ملعب مابي ليلعب مبارياته على أرضه هناك.


    وحتى الآن، وبالنظر أيضًا إلى إمكانية تنقل المشجعين، فإن ملعب فريق النيروفيردي هو المفضل لدى النادي.

  • شخص عظيم مثل

    يقترب كومو من تحقيق إنجاز تاريخي. لكن دوري أبطال أوروبا ليس مجرد جائزة: إنه قفزة نوعية. بين قوائم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) وقواعد اللعب المالي النظيف، سيتعين على النادي أن يثبت جاهزيته خارج الملعب أيضًا. قد تستمر القصة الخيالية، لكن للبقاء بين الكبار، سيلزم وجود بنية تنظيمية تليق بنادٍ كبير.




