هل سيستغرق اتخاذ القرار وقتًا أطول مما كان متوقعًا؟ مسألة حارس المرمى لا تزال مفتوحة في نادي بايرن ميونيخ

"سنرى ما سيحمله شهر أبريل وبداية مايو، عندما يعود إلى حراسة المرمى، وكيف سيكون شعوره حينها، بما في ذلك خلال مباريات الدوري الإنجليزي." عندها سيتواصل نوير "معنا" و"سنجري محادثات معًا ونحدد الاتجاه الذي يجب أن نسير فيه." المهم هو "ما يمليه عليه حدسه".

في بداية العام، أكد نوير خلال زيارة لنادي المعجبين أنه ينظر "بإيجابية" إلى تمديد العقد، وأنه سيتخذ "قراره النهائي" في نهاية مارس أو بداية أبريل. في الوقت الحالي، يبدو الأمر مفتوحاً تماماً فيما إذا كان نوير سيواصل مسيرته، وهو ما قد يكون له علاقة بمشاكله الصحية المستمرة.