هل سيدرب بيب جوارديولا محمد صلاح؟ رد حاسم من وكيله على شائعات طرابزون سبور

أشارت تقارير حديثة إلى أن طرابزون سبور قدّم عرضاً رواتب مذهلاً بقيمة 13 مليون يورو لإغراء جوارديولا بالانتقال إلى الدوري التركي الممتاز. وكانت هذه الخطوة ستجمع المدرب الإسباني الأيقوني مع صلاح، عقب انتقال المهاجم المصري البارز إلى العملاق التركي.

غير أن احتمال تولي جوارديولا تدريب بطل الدوري التركي الممتاز سبع مرات قد استُبعد بشكل قاطع. فقد جرى التواصل مع ممثليه لتوضيح مستقبله القريب، ما بدّد سريعاً الشائعات المثيرة التي تتداولها وسائل الإعلام التركية.

يقضي جوارديولا حالياً فترة راحة بعيداً عن كرة القدم بعد أن أنهى حقبته الحافلة بالألقاب مع مانشستر سيتي الموسم الماضي. وخلال فترته في إنجلترا، حوّل مانشستر سيتي إلى قوة مهيمنة.