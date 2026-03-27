هل سيحذو محمد صلاح حذو كريستيانو رونالدو؟ يورغن كلوب يدعم أسطورة ليفربول للاستمرار في اللعب حتى الأربعينيات من عمره بعد إعلانه عن رحيله عن «الريدز»

في أعقاب الأنباء التي أفادت بأن صلاح سيختتم مسيرته الحافلة بالألقاب التي استمرت تسع سنوات في أنفيلد هذا الصيف، أعرب كلوب عن إعجابه باللياقة البدنية للمهاجم.

لقد كان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا نموذجًا للاستقرار منذ أن تعاقد معه كلوب قادمًا من روما في عام 2017، ويعتقد المدرب الألماني أن "الملك المصري" لم ينتهِ بعد في أعلى مستويات اللعبة.

وفي حديثه إلى بي بي سي سبورت، أوضح كلوب أنه "لن يتفاجأ إذا لعب صلاح ست أو سبع سنوات أخرى" بسبب المعايير المذهلة التي يضعها صلاح لنفسه.

وقال كلوب: "صلاح لاعب محترف بشكل لا يصدق. لقد وضع معايير جديدة تمامًا للاعب كرة القدم المحترف - من حيث مدى الجهد الذي يمكنك بذله، ومدى استثمارك في التعافي وكل شيء".