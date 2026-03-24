يبدو أن نادي «فوكس برلين» يعمل على إبرام أغلى «صفقة انتقال داخلية» في تاريخ الدوري الألماني لكرة اليد. في الواقع، تم بالفعل تأكيد انتقال سيمون بيتليك، بطل العالم وأوروبا والأولمبياد الدنماركي، من نادي «إس جي فلنسبورغ-هانديويت» إلى النادي في عام 2027، لكن يبدو أن لاعب الخط الخلفي هذا في عجلة من أمره.
هل سيتم تحطيم الرقم القياسي السابق؟ يبدو أن بوب هانينغ يعمل على صفقة انتقالات مدوية في كرة اليد
وقد صرح مؤخرًا لقناة TV 2 الدنماركية بأنه فقد الثقة في إدارة نادي فلنسبورغ. وتضمنت تصريحاته رسالة واضحة مفادها أنه يرغب في الانتقال إلى برلين في أسرع وقت ممكن. المشكلة هي أن عقد بيتليك لا يزال ساريًا حتى عام 2027.
وهذا يعني بدوره أن على الناديين الاتفاق على مبلغ انتقال، حتى لا يضطر بيتليك إلى إكمال مدة عقده. وسيكون هذا الأمر صعباً. فوفقاً لتقارير إعلامية متعددة متطابقة، من المتوقع أن يتراوح المبلغ بين مليون و1.5 مليون يورو.
هانينغ يضغط على الفرامل أمام بيتليك
وإذا تحقق ذلك بالفعل، فسوف يتم تحطيم الرقم القياسي الحالي لصفقة انتقال بين ناديين في الدوري الألماني لكرة اليد. وكان هذا الرقم يبلغ حتى الآن حوالي 500 ألف يورو. أما الرقم القياسي العالمي لصفقة انتقال في كرة اليد، فقد سجله باريس سان جيرمان عام 2015 بتعاقده مع نيكولا كاراباتيتش مقابل مليوني يورو قادمًا من نادي برشلونة.
في الوقت الحالي، لا أحد يعرف متى ستنتهي حقاً فترة بيتليك في فلنسبورغ. وأبدى بوب هانينغ، المدير التنفيذي لفريق فوكس، تحفظاً في حديثه لصحيفة بيلد قائلاً: "من المعروف أننا نرغب في التعاقد مع سيمون قبل عام 2027. لكن يجب أيضاً احترام أن سيمون بيتليك لديه عقد في فلنسبورغ، ونحن نحترم ذلك. وبالطبع يمكننا أن نتفهم رغبة اللاعب، وهذا أمر منطقي من نواحٍ عديدة. ومع ذلك، لن نأخذ زمام المبادرة في هذا الشأن."
غلاندورف عن بيتليك: "نخطط للاستمرار معه حتى عام 2027"
لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التصريحات جادة أم مجرد تكتيك تفاوضي، لكن رئيس نادي فلنسبورغ هولغر غلاندورف أغلق الباب، على الأقل من الناحية الخطابية، أمام رحيل سريع لبيتليك. وقال اللاعب الدولي السابق لصحيفة «بيلد»: «سيعود لاعبونا الدوليون إلى فلنسبورغ بحلول يوم الثلاثاء على أقصى تقدير. عندها سنسعى لإجراء محادثة مع سيمون ونقارن وجهات نظرنا. نخطط للاستمرار معه حتى عام 2027. أنا مقتنع بأننا جميعًا محترفون بما يكفي للتعامل مع هذه الحالة"، قال اللاعب الدولي السابق لصحيفة بيلد.
ومع ذلك، من المؤكد بالفعل أن فريق فوكس سيكون لديه في المستقبل البعيد تشكيلة مليئة بالنجوم. ففي عام 2028، سينضم الفرنسي ديكا ميم، وهو لاعب عالمي آخر من الطراز الأول، إلى بطل ألمانيا الحالي، إلى جانب لاعب كرة اليد العالمي ماتياس جيدسل وبيتليك.