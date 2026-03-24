Getty Images
ترجمه
هل سيبقى أم سيغادر؟ لم يقدم نيكو شلوتربيك بعد إجابة «حاسمة» بشأن عرض بوروسيا دورتموند لتجديد عقده، وسط تقارير متضاربة حول مستقبل المدافع النجم
الغموض يكتنف مستقبل شلوتربيك
أثبت شلوتربيك نفسه كواحد من أكثر اللاعبين موثوقية في خط دفاع بوروسيا دورتموند، لكن مسألة ما إذا كان سيظل الوجه البارز لدفاع النادي في السنوات المقبلة هي حالياً موضوع نقاش حاد.
وقد وصلت التكهنات إلى ذروتها بعد تقرير نشرته صحيفة بيلد يفيد بأن تقدمًا كبيرًا قد تحقق في المفاوضات بين اللاعب والنادي.
ومع ذلك، على الرغم من التفاؤل المحيط بالاتفاق المحتمل، أفادت تقارير لاحقة أن الرد "الحاسم" من جانب اللاعب لا يزال قيد الانتظار. ويحرص مسؤولو دورتموند على ضمان توقيع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا لصد الاهتمام من الخارج، لكن عدم وجود ضوء أخضر نهائي ترك المشجعين وأصحاب المصلحة في انتظار توضيح الأمر.
- Getty
تقارير متضاربة حول حالة العقد
وقد تعقدت الأوضاع بسبب الروايات المتضاربة التي ظهرت في وسائل الإعلام الألمانية. فقد أشارت بعض التقارير إلى أنه تم التوصل بالفعل إلى اتفاق شامل عقب الفوز 3-2 على هامبورغ، حيث لعب شلوتربيك مرة أخرى دورًا بارزًا. وألمحت هذه الادعاءات إلى أنه لم يتبق سوى الإعلان الرسمي قبل أن يلتزم المدافع بقضاء سنوات ذروة مسيرته مع «الشوارزجيلبين».
على العكس من ذلك، تشير صحيفة WAZ إلى أنه على الرغم من أن المفاوضات كانت مثمرة وأن إطار الاتفاق مطروح على الطاولة، إلا أن شلوتربيك لم يوقع العقد بعد ولم يوافق عليه. يدرس المدافع المركزي خياراته في الوقت الذي يسعى فيه دورتموند إلى تشكيل فريق قادر على المنافسة باستمرار على لقب الدوري الألماني والمنافسة في المراحل الأخيرة من دوري أبطال أوروبا.
أحد الركائز الأساسية لمشروع دورتموند
منذ وصوله إلى ملعب «سيغنال إيدونا بارك»، أثبت شلوتربيك أنه ركيزة أساسية في صفوف بوروسيا دورتموند. إن قدرته على بناء الهجمات من الخلف، إلى جانب أسلوبه الدفاعي القوي، تجعله لاعباً يصعب تعويضه في سوق الانتقالات الحالية. وتدرك إدارة دورتموند جيداً أن خسارة لاعب من هذا العيار ستتطلب استثمارات ضخمة وبحثاً محفوفاً بالمخاطر عن بديل له.
تتمثل استراتيجية النادي في بناء الفريق حول نواة من اللاعبين الدوليين الألمان، ويُنظر إلى شلوتربيك على أنه قائد تلك المجموعة. ومن شأن التفاوض على تمديد عقده أن يمنع دورتموند من خسارته مجانًا في الصيف المقبل أو في صيف 2027، في ظل الاهتمام المعلن من جانب بايرن ميونيخ وليفربول وريال مدريد.
- AFP
الضغط الذي يسبق فترة الانتقالات القادمة
في الوقت الحالي، الكرة لا تزال في ملعب اللاعب. وفي حين لا تزال الإدارة في دورتموند متفائلة بأن الانفراج «الحاسم» سيتحقق قريبًا، فإن الصمت الذي يحيط بمعسكر شلوتربيك يواصل تأجيج شائعات رحيله. وحتى صدور إعلان رسمي، تظل مسألة بقائه أو رحيله واحدة من أهم المواضيع التي تشغل الرأي العام في منطقة الرور.