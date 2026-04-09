لكن يبدو أن لاعب المنتخب الألماني الدولي لن يكون له مستقبل أيضًا مع «الهامرز» المهدّدين بالهبوط. فمنذ انتقاله في 2024 من بوروسيا دورتموند إلى لندن، لم يخض سوى 29 مباراة مع نادي الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك أيضًا بسبب الإصابات. وخلال ذلك سجّل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

وكان من المفترض أن يتحسّن كل شيء مع ميلان وأن تُحسم بطاقة المشاركة في كأس العالم، لكن الأمور لا تسير على ما يرام لفولكروغ في المدينة الإيطالية أيضًا. وغالبًا ما يستخدمه المدرب ماسيميليانو أليغري كورقة رابحة فقط، إلا أنه بدأ مؤخرًا مباراتين متتاليتين ضمن التشكيلة الأساسية.

ولم يسجّل الألماني حتى الآن سوى هدف واحد. وهو عدد قليل للغاية لترك انطباع لدى مدرب المنتخب يوليان ناغلسمان. ولم يتم استدعاء فولكروغ للمباريات الودية الأخيرة قبل إعلان قائمة كأس العالم، وبالتالي فإن مشاركته في المونديال هذا الصيف باتت مهددة بالفعل. وكانت آخر مباراة دولية له حتى الآن في صيف 2025، في لقاء تحديد المركز الثالث بدوري الأمم أمام فرنسا.