كما أفادت صحيفة كورييري ديلا سيرا، فإن ميلان لن يفعّل خيار الشراء المتاح وبسعر معقول للاعب البالغ 33 عاماً، والذي يتراوح بين خمسة وعشرة ملايين يورو. وبناءً على ذلك، سيعود فولكروغ بعد نهاية الموسم، على الأقل مؤقتاً، إلى وست هام يونايتد، حيث لا يزال مرتبطاً بعقد حتى عام 2028.
هل سنشهد الآن انتقالًا مدويًا؟ يبدو أن القرار بشأن نيكلاس فولكروغ ونادي ميلان قد اتُّخذ بالفعل
لكن يبدو أن لاعب المنتخب الألماني الدولي لن يكون له مستقبل أيضًا مع «الهامرز» المهدّدين بالهبوط. فمنذ انتقاله في 2024 من بوروسيا دورتموند إلى لندن، لم يخض سوى 29 مباراة مع نادي الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك أيضًا بسبب الإصابات. وخلال ذلك سجّل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.
وكان من المفترض أن يتحسّن كل شيء مع ميلان وأن تُحسم بطاقة المشاركة في كأس العالم، لكن الأمور لا تسير على ما يرام لفولكروغ في المدينة الإيطالية أيضًا. وغالبًا ما يستخدمه المدرب ماسيميليانو أليغري كورقة رابحة فقط، إلا أنه بدأ مؤخرًا مباراتين متتاليتين ضمن التشكيلة الأساسية.
ولم يسجّل الألماني حتى الآن سوى هدف واحد. وهو عدد قليل للغاية لترك انطباع لدى مدرب المنتخب يوليان ناغلسمان. ولم يتم استدعاء فولكروغ للمباريات الودية الأخيرة قبل إعلان قائمة كأس العالم، وبالتالي فإن مشاركته في المونديال هذا الصيف باتت مهددة بالفعل. وكانت آخر مباراة دولية له حتى الآن في صيف 2025، في لقاء تحديد المركز الثالث بدوري الأمم أمام فرنسا.
فولكروغ يُوصَم في ميلان بـ«حالة ميؤوس منها» – شائعات حول غيراسي
يبدو أن ميلان أيضًا يعتبر أن المردود الهجومي غير كافٍ على ما يبدو لكي يخطط على المدى الطويل مع فولكروغ. ومؤخرًا ظهرت شائعات تفيد بأن ميلان يرغب في الصيف في السعي للحصول على خدمات مهاجم بوروسيا دورتموند سيرهو غيراسي.
وكتب خبير الروسونيري أندريا لونغوني في عموده «Milan Hello» على موقع كالتشيو ميركاتو الشريك لـSPOX عن «حالتين ميؤوس منهما» في هجوم ميلانو، وكان يقصد بذلك فولكروغ، وكذلك المهاجم الألماني السابق للايبزيغ كريستوفر نكونكو الذي جرى التعاقد معه قبل الموسم مقابل مبلغ كبير من تشيلسي. وكان حكم لونغوني على الألماني: «بالتأكيد لن يبقى. صحيح أنه لم يكلّف رسوم انتقال، لكن كان يمكن توقع المزيد قليلًا.»
شالكه 04: فولكروغ كبديل لدجيكو؟
كيف ستستمر الأمور بالنسبة لفولكروغ بعد الموسم بات الآن أكثر غموضًا من أي وقت مضى. وقد يكون المخرج، بحسب تقرير لموقع Calciomercato، هو شالكه 04 تحديدًا. إذ قيل إن هناك بالفعل تواصلًا بين المهاجم و«الملكيين الأزرق».
وإذا نجح شالكه 04 في العودة إلى البوندسليغا، فإن فولكروغ سيكون خيارًا بالغ الأهمية للنادي. وذلك أيضًا لأن مستقبل إدين دجيكو بعد نهاية الموسم لم يُحسم بعد. المهاجم النجم، المصاب حاليًا في الكتف، ترك بصمة قوية منذ انتقاله في الشتاء، ويملك حاليًا ستة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة في ثماني مباريات بدوري الدرجة الثانية. لكن عقده لا يمتد سوى حتى نهاية الموسم.
وإذا تحقق الصعود حينها، فقد يكون من الممكن أيضًا أن يعتزل ابن الأربعين عامًا بعد كأس العالم في الصيف. وكان دجيكو قد أقصى مع البوسنة والهرسك منتخب إيطاليا بشكل مفاجئ في الملحق، وسيخوض بعد 2014 مرة أخرى نهائيات كأس العالم مع منتخب بلاده.
نيكلاس فولكروغ: بيانات الأداء والإحصائيات
النادي المباريات الأهداف التمريرات الحاسمة فيردر بريمن 124 49 16 هانوفر 96 80 24 8 نورنبرغ 59 18 11 بوروسيا دورتموند 43 15 10 وست هام يونايتد 29 3 2 غرويتر فورت 24 6 1 ميلان 15 1 -