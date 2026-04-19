"لن تسافر معه للولايات المتحدة".. زوجة روني تطلب "الراحة" من نجم مانشستر يونايتد المعتزل!
التوترات الأخيرة وصيف من التباعد
يستعد روني لعودة مدوية إلى أمريكا الشمالية، لكن أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي قد يقوم بهذه الرحلة بدون زوجته. وتشير مصادر مطلعة إلى أن كولين تنظر إلى البطولة التي تستمر ستة أسابيع على أنها استراحة ضرورية من العلاقة. احتفل الزوجان مؤخرًا بعيد ميلاد كولين الأربعين في منزلهما الذي تبلغ قيمته 20 مليون جنيه إسترليني في تشيشاير، لكن الأجواء لا تزال متوترة في أعقاب تصرفات روني الأخيرة.
"لا تزال كولين غاضبة من واين بسبب سلوكه في حفل توزيع جوائز BRITs – ومرة أخرى، تتركز الأضواء على زواجهما، مما يصرف الانتباه عن عملها"، حسبما كشف مصدر لـ Heat World. ويُقال إن التوتر ناجم عن حفلات روني الليلية في فبراير، والتي وضعت حياتهما الخاصة مرة أخرى تحت المجهر.
ذكريات غير سارة عن الولايات المتحدة
تثير العودة إلى الولايات المتحدة مشاعر معقدة لدى عائلة روني. فقد أمضى واين وقتًا في الولايات المتحدة خلال مسيرته كلاعب ومدرب مع فريق دي سي يونايتد، لكن تلك السنوات اتسمت بحوادث خارج الملعب، بما في ذلك اعتقاله بتهمة السكر في مكان عام في أحد المطارات عام 2018. ويُقال إن هذه الأحداث جعلت كولين غير راغبة في الانتقال إلى هناك أو زيارتها بشكل متكرر خلال البطولة المقبلة.
ووفقًا لمصدر مطلع، "لا تمتلك كولين ذكريات سعيدة عن السنة التي قضتها في أمريكا، لذا فهي لا تهتم بالعودة إلى هناك، ما لم تحقق إنجلترا نتائج جيدة. وإذا حدث ذلك، فستصطحب الأولاد لحضور مباراتين".
فرصة أخيرة على مسرح التحليلات
وبما أن مسيرته التدريبية لم تنطلق بالشكل المتوقع، فقد وجد روني مهنة جديدة في مجال الإعلام. ومع ذلك، أفادت التقارير أن زوجته وجهت تحذيرًا شديد اللهجة بشأن سلوكه أثناء تمثيله للمحطة التلفزيونية الوطنية على الساحة العالمية. ويُنظر إلى كأس العالم المقبلة على أنها لحظة حاسمة لروني لترسيخ مكانته كمحلل بارز والتخلص من سمعة "الفتى المحب للحفلات" التي لازمته منذ أيام لعبه.
وأضاف المصدر: "تأمل أن يحسن سلوكه خلال كأس العالم. إنه هناك للعمل، ولن يبدو الأمر جيداً إذا كان يثمل بينما يتقاضى راتبه من بي بي سي، الآن وقد حصل على وظيفة بدوام كامل في برنامج Match Of The Day، أخبرته أنه يجب ألا يضيع هذه الفرصة لأنها ستمنحه فرصة لتطوير مسيرته المهنية".
التوازن بين الحياة المهنية والحياة الأسرية
بينما يركز واين على التزاماته الإعلامية في الولايات المتحدة، تشهد حياة كولين المهنية ذروة غير مسبوقة. بعد مشاركتها في برنامج "I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!" عام 2024، أطلقت مجموعة منتجات الكولاجين وخط أزياء بالتعاون مع "برايمارك"، وتقوم حالياً بتصوير مسلسل واقعي لقناة «ديزني+». وقد جعل هذا الجدول المزدحم فترة الانفصال تبدو وكأنها حل عملي أكثر منها انفصالاً دائماً.
واختتم المصدر قائلاً: "لطالما وقفت كولين إلى جانب واين، وبالطبع تتطلع إلى عودته بعد كأس العالم، لكنها تعتقد أن هذه الاستراحة ستفيده. يمكنها أن تسافر مع الأطفال والعائلة والأصدقاء، ويمكنه هو التركيز على العمل. سيقضون عطلة عائلية قبل البطولة، ستكون مخصصة للأطفال، ثم يمكنها أن تحظى ببعض الوقت لنفسها – وهو ما تستحقه تماماً".