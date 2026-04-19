"لن تسافر معه للولايات المتحدة".. زوجة روني تطلب "الراحة" من نجم مانشستر يونايتد المعتزل!

يستعد روني لعودة مدوية إلى أمريكا الشمالية، لكن أسطورة مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي قد يقوم بهذه الرحلة بدون زوجته. وتشير مصادر مطلعة إلى أن كولين تنظر إلى البطولة التي تستمر ستة أسابيع على أنها استراحة ضرورية من العلاقة. احتفل الزوجان مؤخرًا بعيد ميلاد كولين الأربعين في منزلهما الذي تبلغ قيمته 20 مليون جنيه إسترليني في تشيشاير، لكن الأجواء لا تزال متوترة في أعقاب تصرفات روني الأخيرة.

"لا تزال كولين غاضبة من واين بسبب سلوكه في حفل توزيع جوائز BRITs – ومرة أخرى، تتركز الأضواء على زواجهما، مما يصرف الانتباه عن عملها"، حسبما كشف مصدر لـ Heat World. ويُقال إن التوتر ناجم عن حفلات روني الليلية في فبراير، والتي وضعت حياتهما الخاصة مرة أخرى تحت المجهر.