أصبح يان ديوماندي في غضون فترة قصيرة أحد أكثر اللاعبين الهجوميين طلبًا في أوروبا. ووفقًا لتقرير نشرته قناة "سكاي"، فإن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا والمنتمي إلى نادي آر بي لايبزيغ قد لفت انتباه العديد من الأندية الكبرى، ومن بينها بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد وليفربول، بالإضافة إلى أندية إسبانية. ومع ذلك، فإن نادي لايبزيغ يتبع خطة واضحة: وهي الاحتفاظ بديوماندي حتى ما بعد صيف عام 2026.
هل ستسير الأمور كما حدث مع بنجامين سيسكو؟ يبدو أن نادي آر بي لايبزيغ يريد الاحتفاظ بياني ديوماندي باستخدام حيلة تتعلق بالراتب
ولتحقيق هذا الهدف، يعمل نادي آر بي لايبزيغ بشكل مكثف على تعديل العقد. ورغم أن اللاعب الدولي الإيفواري لا يزال مرتبطًا بعقد طويل الأمد حتى عام 2030 ولا يوجد في عقده بندًا يتيح له الانسحاب، إلا أن راتبه لم يعد يتناسب مع أهميته الرياضية في ضوء تطوره. وكما أفادت قناة «سكاي»، تم إخطار اللاعب بالفعل بزيادة مرتقبة في راتبه. ومن شأن تمديد العقد أن يضمن في الوقت نفسه عدم انتقال ديوماندي، على الأقل خلال هذا الصيف.
تذكر هذه الخطوة إلى حد كبير بنموذج لايبزيغ الذي أثبت نجاحه. فقد نجح النادي بالفعل في الاحتفاظ بالمهاجم بنجامين سيسكو من خلال تعديل عقده، على الرغم من الاهتمام الكبير من قبل أندية أخرى. بقي سيسكو في النهاية لمدة عامين قبل أن ينتقل إلى المرحلة التالية من مسيرته - وهو سيناريو يُسعى إليه الآن مع ديوماندي أيضًا.
من الناحية الرياضية والاقتصادية، يقع لايبزيغ في وضع مريح ولكنه صعب في الوقت نفسه. فمن ناحية، لا يضغط الإيفواري حاليًا من أجل الانتقال، ومن ناحية أخرى، فهو ليس غير قابل للبيع بأي حال من الأحوال. ووفقًا لشبكة Sky، فإن المسؤولين سيبدأون على الأقل في التفكير في الأمر في حالة وجود عروض تتجاوز حاجز الـ 100 مليون يورو، خاصةً إذا لم تتحقق عائدات من دوري أبطال أوروبا.
مستقبل ديوماندي: من المرجح أن يودع الفريق في عام 2027 على أبعد تقدير
ولتجنب بيعه قبل الأوان، يخطط نادي لايبزيغ أيضًا لتوليد عائدات من انتقالات لاعبين آخرين. ويهدف النادي داخليًّا إلى جني ما يزيد عن 100 مليون يورو إجمالاً. ومن بين المرشحين لذلك كاستيلو لوكبا، بالإضافة إلى العديد من اللاعبين المعارين الذين لا توجد لهم آفاق مستقبلية طويلة الأمد. كما يُطرح احتمال رحيل لاعبين أساسيين آخرين في حال فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.
على الرغم من كل الجهود، يبدو بقاء ديومانديس على المدى الطويل غير واقعي. وفقًا لـ Sky، يُعتبر رحيله في عام 2027 على أقصى تقدير أمرًا محتملًا. حتى ذلك الحين، يريد لايبزيغ تحقيق أقصى استفادة من نجمه الصاعد - رياضيًا وماليًا. قد تكون زيادة الراتب هي العامل الحاسم لكسب الوقت والتحضير لصفقة الانتقال الكبيرة التالية.
يان ديوماندي: الإحصائيات مع آر بي لايبزيغ
المباريات الرسمية
الأهداف
تمريرات حاسمة
29
11
8