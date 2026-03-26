هل ستجمع روما بين فرويلر وغاسبيريني؟ عقده مع بولونيا على وشك الانتهاء واللاعب منفتح على الفكرة

إن العلاقة بين فرويلر البالغ من العمر 34 عامًا وغاسبيريني هي علاقة تتجاوز حدود الملعب بعد ست سنوات ونصف من العمل معًا. وهذا ما تعكسه كلمات اللاعب السويسري، قبل المباراة الأوروبية ضد روما، التي انتهت بنتيجة 4-5 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، والتي تأهلوا بعدها إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي:

"أعرف عن ظهر قلب طريقة لعبه، حتى وإن كان هو أيضاً قد غيّر أسلوبه الكروي خلال هذه السنوات. لكن الأساس يبقى تقريباً كما هو. تربطني علاقة رائعة بغاسبيريني داخل الملعب وخارجه. أعرف جيداً أيضاً تعديلاته، سواء لعب بثلاثة مهاجمين أو بمهاجم إضافي، والأفكار التي تدور في رأسه".