Gattuso Italy World Cup play-off GFXGOAL
هل ستتمكن إيطاليا من إنهاء غيابها عن كأس العالم؟ منتخب «الأزوري» المتجدد بقيادة جينارو غاتوسو يتطلع إلى التخلص من شبح الماضي في مواجهة البوسنة والهرسك

التحليل الفني
كأس العالم
إيطاليا
البوسنة والهرسك ضد إيطاليا
البوسنة والهرسك
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
جياكومو غاتوزو
تعد إيطاليا من عمالقة كأس العالم. ولم يتفوق عليها في عدد المرات التي توجت فيها باللقب سوى البرازيل، الفائزة باللقب خمس مرات (أربع مرات). ومع ذلك، فقد مر الآن 20 عامًا منذ آخر مرة رفعت فيها إيطاليا الكأس. والأسوأ من ذلك أنها فشلت في التأهل للدورتين الأخيرتين، مما يعني أن هناك جيلًا كاملًا لم يشهد بلده يلعب حتى في كأس العالم قط.

قد يميل المرء إلى تقليد شخصية «هيلين لوفجوي» والتوسل قائلاً: «ألا يفكر أحد في الأطفال؟!». لكن اللاعبين يفعلون ذلك بالفعل. قال لاعب الوسط مانويل لوكاتيلي لـ«راي سبورت» الأسبوع الماضي: «نحن ندرك تماماً أننا مسؤولون عن كل هؤلاء الأطفال وعن حركة كرة القدم الإيطالية بأسرها. ولا شك أننا لا نفتقر إلى الحافز».

كما أنهم على بعد فوز واحد فقط من إنهاء المنفى الدولي الذي تسبب فيه إيطاليا لنفسها، بعد أن فاز الأزوري على أيرلندا الشمالية 2-0 في بيرغامو يوم الخميس الماضي، ليتأهلوا إلى نهائي الملحق ضد البوسنة والهرسك يوم الثلاثاء.

إذن، كيف يستعد لوكاتيلي وزملاؤه لمباراة ذات أهمية بالغة ليس فقط للمنتخب الوطني، بل لكرة القدم الإيطالية بشكل عام؟ هل إيطاليا في وضع جيد لإنهاء معاناتها في كأس العالم؟ أم أنها في الواقع تخاطر بمزيد من المعاناة؟...

  • FBL-WC-2026-QUALIFIERS-NOR-ITAAFP

    سباليتي المنقذ...

    قد يبدو الأمر مدهشاً، لكن في الواقع كان هناك شك حقيقي حول ما إذا كانت إيطاليا ستتمكن حتى من الوصول إلى مباريات الملحق. عندما استقال لوتشيانو سباليتي الصيف الماضي، كان المنتخب الوطني في حالة من الفوضى التامة.

    كان من المفترض أن يكون سباليتي منقذ الأزوري. فقد ملأ الفراغ الكبير الذي خلفه روبرتو مانشيني بعد استقالة الفائز ببطولة يورو 2020 بشكل مفاجئ في أغسطس 2023، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره البديل المثالي، بعد أن قاد نابولي للتو إلى أول لقب في الدوري الإيطالي منذ أيام دييجو مارادونا.

    ومع ذلك، فبينما نجح سباليتي في استقرار الأمور بما يكفي لتأمين مكان في يورو 2024، كانت البطولة كارثة لإيطاليا، وللمدرب على وجه الخصوص. ربما كان واضحاً مسبقاً أن تشكيلة سباليتي تفتقر إلى الجودة، لكنه اتخذ عدة قرارات تكتيكية وشخصية محيرة في ألمانيا.

    وكانت النتيجة النهائية هي أضعف دفاع عن لقب بطولة أوروبا منذ اليونان في عام 2008، حيث خرج الأزوري، الذي احتاج إلى هدف التعادل في الدقيقة 98 ضد كرواتيا لمجرد الخروج من دور المجموعات، من البطولة بعد خسارة محرجة أمام سويسرا.

    وبالتالي، كان سباليتي بحاجة إلى بداية قوية في تصفيات كأس العالم 2026. لكن بدلاً من ذلك، تعرض الفريق لانتكاسة صادمة أدت إلى إنهاء فترة توليه المنصب قبل الأوان.


    • إعلان
  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFYERS-ITALY-NORWAYAFP

    "مشجعونا لا يستحقون هذا"

    في 6 يونيو من العام الماضي، خسرت إيطاليا أمام النرويج بنتيجة 3-0 في أوسلو - وكان النتيجة النهائية في الواقع أكثر رحمة بالزوار. فقد كان أداء فريق سباليتي مروّعًا للغاية من البداية إلى النهاية، وافتقر تمامًا إلى الجودة والشخصية.

    "لا أجد الكلمات"، اعترف جيجي دوناروما الذي بدا مصدوماً بشكل واضح. "كل ما يمكنني قوله هو أن جماهيرنا لا تستحق هذا، وعلينا أن نستمد القوة من مكان ما، لأننا إيطاليا ومثل هذه المباريات غير مقبولة".

    ولم يكن مفاجئاً أن يتفق سباليتي مع هذا الرأي. "علينا أن نجد شيئاً أكثر"، اعترف. "وإلا، يجب أن يتغير شيء ما".

    كان من المحتم أن يكون هذا الشيء هو المدرب، حيث اتُخذ القرار بعد كارثة النرويج بالتخلي عن سباليتي - ولكن فقط بعد السماح له بالبقاء في منصبه للفوز 2-0 على مولدوفا بعد ثلاثة أيام في محاولة للحد من الاضطراب.

    لكن في تلك المرحلة، بدت آفاق تأهل الفريق قاتمة - خاصة مع وجود نقص مقلق في المرشحين الأقوياء لخلافة سباليتي على رأس الفريق.


  • Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    مغامرة غاتوسو

    كان كلاوديو رانييري هو الخيار المفضل لدى الجماهير، لكن بطل الدوري الإنجليزي المحبوب رفض التراجع عن قراره بتولي منصب استشاري في نادي روما، نادي مسقط رأسه، بعد أن أعلن اعتزاله التدريب في نهاية موسم 2024-2025، في حين فضل ستيفانو بيولي، الفائز بلقب السكوديتو، تولي تدريب فيورنتينا بدلاً من ذلك.

    ونتيجة لذلك، تبنى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) فكرة محاولة الاستفادة من روح عام 2006 من خلال التعاقد مع أحد أعضاء فريق مارسيلو ليبي الفائز بكأس العالم. تم النظر في كل من دانييلي دي روسي وفابيو كانافارو، لكن الرئيس غابرييل غرافينا اختار بدلاً من ذلك غاتوسو، لاعب الوسط السابق الذي يتمتع بتاريخ تدريبي متقلب.

    وأكد جرافينا: "إنه يتمتع بالصفات والعزيمة، وقبل كل شيء الرغبة في تحقيق إنجاز عظيم للأزوري وبلدنا". "المنتخب الوطني بحاجة إليه، وقد استجاب جاتوزو لنداء الأزوري دون تردد. استجاب بنفس الحماس الذي أظهره عندما تم استدعاؤه كلاعب".

    "لكنني لن أرتكب خطأ تقليص التزامه إلى مجرد حماس. هناك ما هو أكثر من ذلك بكثير. روح تضحية عظيمة، واحترافية هائلة، ومستوى استثنائي من الاستعداد. ما أدهشني منذ البداية هو استعداده لوضع "نحن" قبل "أنا".

    "لكننا واثقون من قدرات رينو الفنية. هناك أدلة ملموسة على قدراته، وأنا مقتنع بأنه سيكون رجل النتائج. إنه يعرف كرة القدم الإيطالية جيداً، بما في ذلك عقلية اللاعبين والضغط من وسائل الإعلام، بعد أن عاش في بيئات مكثفة مثل نابولي وميلان. شخصياً، لطالما قدرت عمله مع اللاعبين الشباب.

    "أراد على الفور إرسال رسائل واضحة للغاية، مليئة بالحماس. أخبرني على الفور أنه لا أحد يفوز بمفرده. نحن نفوز معاً، ونذهب إلى كأس العالم معاً."

    لا يزال ذلك أمراً ينتظر التحقق، لكن غاتوزو وضع الفريق على الأقل في وضع يؤهله للتأهل للمرة الأولى منذ عام 2014.

  • FBL-WC-2026-ITA-NIR-QUALIFIERSAFP

    "أحب هذا القميص كثيرًا"

    وبالنظر إلى أن مسيرة إيطاليا في دور المجموعات بدأت وانتهت بهزيمتين ساحقتين بثلاثة أهداف أمام النرويج، يمكن القول إن الفريق لم يتحسن فعليًا تحت قيادة غاتوزو. وباعتراف المدرب نفسه، فقد انهار فريقه في الشوط الثاني من مباراة نوفمبر التي خسرها 4-1 في سان سيرو، بمجرد أن بدأ إرلينغ هالاند وزملاؤه في ممارسة ضغط قوي.

    ومع ذلك، في حين أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيطاليا قادرة على منافسة أفضل الفرق في كرة القدم الدولية، إلا أنه تم إحراز تقدم واضح منذ يونيو الماضي. وتوضح المباراتان ضد إسرائيل هذه النقطة.

    كانت إيطاليا مفتوحة بشكل مقلق وعرضة للأخطاء في الفوز المجنون 5-4 في ديبريسين، لكنها كانت أكثر صلابة وثقة بنفسها أثناء تحقيقها فوزًا 3-0 في مباراة الإياب في أوديني في أكتوبر الماضي.

    الفرق الأكثر وضوحاً بين إيطاليا بقيادة غاتوسو وتلك التي قادها سباليتي هو الشعور بالوحدة. قال لاعب الوسط الرئيسي ساندرو تونالي بعد الفوز على أيرلندا الشمالية إن اللاعبين "يشعرون بالإيجابية منذ وصول المدرب" - ومن السهل فهم السبب. قد تكون هناك شكوك مستمرة حول حنكة غاتوسو التكتيكية، لكنه بلا شك شخصية محبوبة وعاطفية.

    قال المهاجم النجم مويز كين لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "المدرب يحب قميص الأزوري كثيرًا. إنه يدفعنا إلى عدم الاستسلام أبدًا".

  • FBL-WC-2026-ITA-NIR-QUALIFIERSAFP

    الحفاظ على الهدوء

    لكن من الواضح أن غاتوزو لا يقتصر على الحماس والتصميم فحسب. فقد اتخذ بعض القرارات الحكيمة للغاية قبل وأثناء المباراة ضد منتخب أيرلندا الشمالية.

    حتى اختيار الملعب كان قراراً ملهماً، حيث لعب غاتوسو دوراً محورياً في قرار إقامة مباراة نصف النهائي في ملعب نيو بالانس أرينا في بيرغامو - بدلاً من ملعب جوزيبي مياتزا الأكبر حجماً في سان سيرو - لأنه كان محقاً في اعتقاده بأن الجماهير لن تنقلب على فريقه بهذه السرعة.

    قال اللاعب السابق في ميلان: "لو كان هناك 70 ألف متفرج في المدرجات، صدقوني، لكان 30 في المائة منهم قد بدأوا في الاستهزاء في الشوط الأول"، في إشارة إلى أن النتيجة كانت لا تزال صفر-صفر عند الاستراحة. "لذا، أحسنا الاختيار باختيار بيرغامو، لأن المشجعين ساعدونا وكانوا أساسيين في عدم زيادة الضغط على لاعبي فريقي".

    يستحق غاتوزو أيضًا الثناء لتمكنه من الحفاظ على رباطة جأشه مثل الجماهير. كان الشوط الأول، كما اعترف هو نفسه، "معاناة" - لأسباب ليس أقلها أهمية المناسبة. اعترف كين صراحةً بعد المباراة أنه شعر بثقل كأس العالم على عاتقه حتى حسم الفوز بالهدف الثاني في المباراة، بينما أقر تونالي بوجود توتر شديد داخل الفريق قبل أن يكسر التعادل في الدقيقة 56.

    وقال نجم نيوكاسل لـ RAI Sport: "كان هناك بعض التوتر في بداية الشوط الثاني، ولكن بعد أن تقدمنا في النتيجة، بدأنا نشعر حقًا بالحرية من الضغط بفضل عقليتنا".

    مرة أخرى، كان جاتوزو عاملاً أساسياً في هذا الصدد، حيث ذكّر لاعبيه خلال الاستراحة بأنه لا داعي للإحباط. "لم تعتقدوا أن الأمر سيكون سهلاً، أليس كذلك؟" سألهم خلال حديثه مع الفريق في الاستراحة. كما أجرى جاتوزو تعديلاً تكتيكياً مهماً عندما طلب من لوكاتيلي التقدم إلى الأمام بدلاً من البقاء في العمق.

    "كان لدي شعور على أرض الملعب بأنني أستطيع مساعدة الفريق أكثر من هناك"، أوضح لاعب وسط يوفنتوس على قناة RAI، "لكن المدرب طلب مني أن أتولى دورًا أكثر تقدمًا، وقد قدمنا أداءً أفضل في الشوط الثاني".

  • Sandro TonaliGetty

    "بكل قلبي وروحي"

    لكن كما اعترف لوكاتيلي، لا يزال هناك عمل يتعين القيام به. وقال اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا: "لم نرتح بعد، لأننا ما زال أمامنا نهائي التصفيات لنخوضه".

    على الجانب الإيجابي، كان الفوز على ويلز في كارديف سيكون تحدياً أصعب من التغلب على البوسنة والهرسك في زينيكا - ولهذا السبب شوهد العديد من أعضاء فريق غاتوزو وهم يحتفلون بنجاح البلقان في ركلات الترجيح يوم الخميس.

    يحتل فريق سيرجي بارباريز المركز66 في تصنيف الفيفا العالمي (بينما تحتل إيطاليا، رغم كل ما واجهته من صعوبات، المركز 12)، ولا يزال يعتمد بشكل كبير على قائده البالغ من العمر 40 عاماً، والهداف الأول، واللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ المنتخب، إدين دزيكو، في تسجيل الأهداف. ومع ذلك، كان البوسنيون على بعد 13 دقيقة من ضمان التأهل التلقائي قبل أن يخسروا تقدمهم أمام النمسا في مباراة المجموعة الأخيرة، بينما أثبتوا قوتهم بعد تأخرهم في كل من المباراة وركلات الترجيح في ملعب كارديف سيتي.

    علاوة على ذلك، تقع كل الضغوط على عاتق الأزوري. يمر كرة القدم الإيطالية بمرحلة سيئة في الوقت الحالي. فبالإضافة إلى غياب المنتخب الوطني عن كأس العالم مرتين لأول مرة في تاريخه، تخضع قوة الدوري المحلي مرة أخرى لتدقيق شديد بعد أن فشل أي فريق من الدوري الإيطالي في الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

    ومع ذلك، هناك تفاؤل حذر يحيط بهذه الخطوة الأخيرة الحاسمة نحو نوع من التعويض. يبرهن تونالي على سبب رغبة العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في التعاقد معه هذا الصيف، كما عاد المدافع أليساندرو باستوني، المطلوب بنفس القدر في إنتر، في الوقت المناسب من الإصابة الأسبوع الماضي، كما أن إيطاليا تمتلك فريقاً أقوى من البوسنيين بشكل عام.

    ومع ذلك، فإن لديهم أيضًا مدربًا تمكن من استعادة بعض الثقة في الأزوري بعد هزائم متتالية في تصفيات كأس العالم.

    كان لديهم بلا شك لاعبون أفضل في الهزائم السابقة أمام السويد ومقدونيا الشمالية، لكن، كما قال فابيو كابيلو لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الأسبوع الماضي، لم تبدُ تلك الفرق متحدة بقدر فريق غاتوسو. قال أيقونة التدريب الإيطالية: "أمام أيرلندا الشمالية، رأينا فريقًا بذل قصارى جهده".

    من الضروري بذل جهد مماثل في زينيكا لأنهم لن يواجهوا البوسنة والهرسك فحسب، بل سيخوضون معركة ضد "الشياطين" نفسها التي قال تونالي إنهم رأوها قبل نصف النهائي. قال لاعب خط وسط ميلان السابق: "لا أقول إننا كنا خائفين، لكن، للأسف، قد يحدث أن نفكر في تلك الهزائم السابقة".

    لكن لا مجال للأعذار. قال تونالي: "ليس هناك خيار سوى الفوز". إنهم مدينون بذلك لأنفسهم. ولمدربهم. وللحركة الكروية الإيطالية بأسرها. وربما الأهم من ذلك كله، للأطفال الفقراء الذين يتوقون بشدة لمعرفة شعور مشاهدة بلدهم يتنافس في كأس العالم.

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أوروبا
البوسنة والهرسك crest
البوسنة والهرسك
البوسنة
إيطاليا crest
إيطاليا
إيطاليا