هل ستتمكن إيطاليا من إنهاء غيابها عن كأس العالم؟ منتخب «الأزوري» المتجدد بقيادة جينارو غاتوسو يتطلع إلى التخلص من شبح الماضي في مواجهة البوسنة والهرسك

قد يبدو الأمر مدهشاً، لكن في الواقع كان هناك شك حقيقي حول ما إذا كانت إيطاليا ستتمكن حتى من الوصول إلى مباريات الملحق. عندما استقال لوتشيانو سباليتي الصيف الماضي، كان المنتخب الوطني في حالة من الفوضى التامة.

كان من المفترض أن يكون سباليتي منقذ الأزوري. فقد ملأ الفراغ الكبير الذي خلفه روبرتو مانشيني بعد استقالة الفائز ببطولة يورو 2020 بشكل مفاجئ في أغسطس 2023، وكان يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره البديل المثالي، بعد أن قاد نابولي للتو إلى أول لقب في الدوري الإيطالي منذ أيام دييجو مارادونا.

ومع ذلك، فبينما نجح سباليتي في استقرار الأمور بما يكفي لتأمين مكان في يورو 2024، كانت البطولة كارثة لإيطاليا، وللمدرب على وجه الخصوص. ربما كان واضحاً مسبقاً أن تشكيلة سباليتي تفتقر إلى الجودة، لكنه اتخذ عدة قرارات تكتيكية وشخصية محيرة في ألمانيا.

وكانت النتيجة النهائية هي أضعف دفاع عن لقب بطولة أوروبا منذ اليونان في عام 2008، حيث خرج الأزوري، الذي احتاج إلى هدف التعادل في الدقيقة 98 ضد كرواتيا لمجرد الخروج من دور المجموعات، من البطولة بعد خسارة محرجة أمام سويسرا.

وبالتالي، كان سباليتي بحاجة إلى بداية قوية في تصفيات كأس العالم 2026. لكن بدلاً من ذلك، تعرض الفريق لانتكاسة صادمة أدت إلى إنهاء فترة توليه المنصب قبل الأوان.



