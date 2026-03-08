هل رايان رينولدز على وشك شراء نادٍ في البرازيل؟! مالك مشارك في نادي ريكسهام يرد على مزاعم الاستحواذ الجديدة

أكمل رينولدز خطوة مذهلة في مجال ملكية الأندية الرياضية في أوائل عام 2021 عندما وقع هو وروب ماك على صفقة الاستحواذ على نادي ريكسهام. لم يكن أحد يعرف ما يمكن توقعه في تلك المرحلة، ولكنهم استمتعوا برحلةرائعة على مدار خمس سنوات حطمت الأرقام القياسية.

حقق فريق ريد دراغونز صعودًا سريعًا من الدوري الوطني إلى الدوري الممتاز، وتركز الأنظار الآن على حجز مكان في الدوري الممتاز. تم تصوير الكثير من الأحداث الدرامية في سلسلة الأفلام الوثائقيةالحائزة على جوائز "مرحبًا بكم في ريكسهام".

يشارك رينولدز وماك في مشاريع رياضية أخرى، حيث يمتلكان حصة في فريق Alpine Formula 1 كجزء من مجموعة استثمارية هناك، بينما تم إقامة علاقات مهنية ومالية مع فريق Liga MX Necaxa وفريق La Equidad الكولومبي، الذي تم تغيير اسمه إلى Inter Bogota.

بعد دخول السوق الجنوب أمريكية، تمت مناقشة دخول سوق البرازيل في سانتا كروز. لكن ESPN تؤكد أن "لم يتم الاتصال بأي شخص من النادي بشأن البيع".