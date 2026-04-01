ترجمه
هل حان وقت «الوداع» لروبرت ليفاندوفسكي؟ نجم المنتخب البولندي يلمح إلى اعتزاله اللعب الدولي برده الحزين على خيبة الأمل في كأس العالم
هزيمة مؤلمة في سولنا
تلاشى حلم رؤية ليفاندوفسكي يقود منتخب بلاده في كأس العالم المقبلة بشكل درامي ليلة الثلاثاء. وعلى الرغم من الأداء الحماسي تحت قيادة المدرب يان أوربان، تعرضت بولندا لهزيمة مريرة بنتيجة 3-2 أمام السويد. وقد دأب المنتخب الوطني على المشاركة في البطولات الكبرى على مدار عقد من الزمن، مما يجعل هذا الإقصاء مؤلماً بشكل خاص. كان الفريق قد أبقى على آماله حية قبل خمسة أيام فقط بفوزه الصعب 2-1 على ألبانيا. ومع ذلك، عندما أطلق الحكم صافرة النهاية في سولنا، أثقل وزن اللحظة كاهل القائد البالغ من العمر 37 عاماً على الفور.
رسائل غامضة على وسائل التواصل الاجتماعي
وسرعان ما اشتدت التكهنات حول مستقبل المهاجم بعد منشور مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي. وبعيدًا عن منشوراته الرياضية المعتادة التي تتسم بالتركيز، نشر قصة على إنستغرام مصحوبة بالأغنية الشهيرة "Time to Say Goodbye" لسارة برايتمان وأندريا بوتشيلي. وأثار اختيار هذه الأغنية جدلًا فوريًا بين المشجعين، حيث فسّر الكثيرون منها على أنها وداع رمزي للمسرح الدولي بعد 165 مباراة دولية. من المرجح أن تكون الهزيمة في السويد هي المرة الأخيرة التي يغادر فيها الملعب مع تعليق تأهله لكأس العالم.
القائد لا يزال متحفظًا بشأن مستقبله
في أعقاب الخسارة مباشرة، تحدث المهاجم إلى قناة "TVP Sport" البولندية، معترفاً بأنه يواجه تساؤلات حول استمراره مع المنتخب الوطني. ورغم أنه لم يصل إلى حد الاستقالة الرسمية، إلا أن كلماته حملت نبرة رجل وصل إلى مفترق طرق. وفي معرض شرحه الكامل لمشاعره، قال ليفاندوفسكي: "لا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك. عليّ أن أفكر في بعض الأمور، وأن أتأمل. لست قادراً على الإدلاء بأي تصريح. سأعود إلى النادي، ولا يزال أمامي بعض المباريات لألعبها. هناك علامات استفهام تدور في ذهني، وسأضطر إلى الإجابة عليها بنفسي. هذا ليس تصريحاً، لكن الطريقة التي شجعنا بها المشجعون وآمنوا بنا. أعلم أن الأمر صعب عليهم أيضًا، تمامًا كما هو صعب علينا. سيكون أسوأ شعور غدًا عندما نستيقظ ونسأل أنفسنا ماذا حدث أمس. سيكون ذلك اللحظة الأكثر حزنًا، شعور بخيبة الأمل. لا أتمنى ذلك لأحد. علينا أن ندرك أننا لم نتأهل لكأس العالم."
- AFP
نهاية حقبة تاريخية
يمثل الفشل في التأهل للبطولة المقبلة تحولاً كبيراً في مسيرة كرة القدم البولندية. فقد تأهلت المنتخب البولندي باستمرار إلى البطولات الكبرى منذ بطولة أمم أوروبا قبل 10 سنوات. وقد بُنيت تلك الحقبة الذهبية إلى حد كبير على أساس الـ 89 هدفاً التي سجلها نجم الفريق محطماً الرقم القياسي. وبدون تذكرة للمشاركة في البطولة العالمية، قد يتسارع الآن الانتقال إلى جيل جديد. وبينما يتعامل اللاعب مع الأثر العاطفي للخروج من التصفيات، تشير ردود أفعاله الحزينة إلى أن النهاية قد تكون أقرب مما كان متوقعاً. وإذا كانت هذه هي بالفعل مباراته الأخيرة، فإنه يترك إرثاً لا مثيل له.