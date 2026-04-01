هل حان وقت «الوداع» لروبرت ليفاندوفسكي؟ نجم المنتخب البولندي يلمح إلى اعتزاله اللعب الدولي برده الحزين على خيبة الأمل في كأس العالم

في أعقاب الخسارة مباشرة، تحدث المهاجم إلى قناة "TVP Sport" البولندية، معترفاً بأنه يواجه تساؤلات حول استمراره مع المنتخب الوطني. ورغم أنه لم يصل إلى حد الاستقالة الرسمية، إلا أن كلماته حملت نبرة رجل وصل إلى مفترق طرق. وفي معرض شرحه الكامل لمشاعره، قال ليفاندوفسكي: "لا أعرف ماذا سيحدث بعد ذلك. عليّ أن أفكر في بعض الأمور، وأن أتأمل. لست قادراً على الإدلاء بأي تصريح. سأعود إلى النادي، ولا يزال أمامي بعض المباريات لألعبها. هناك علامات استفهام تدور في ذهني، وسأضطر إلى الإجابة عليها بنفسي. هذا ليس تصريحاً، لكن الطريقة التي شجعنا بها المشجعون وآمنوا بنا. أعلم أن الأمر صعب عليهم أيضًا، تمامًا كما هو صعب علينا. سيكون أسوأ شعور غدًا عندما نستيقظ ونسأل أنفسنا ماذا حدث أمس. سيكون ذلك اللحظة الأكثر حزنًا، شعور بخيبة الأمل. لا أتمنى ذلك لأحد. علينا أن ندرك أننا لم نتأهل لكأس العالم."