"الصوت داخل رأسه السبب".. زميل بيلينجهام السابق يرد على اتهامات الغرور!

منذ انتقاله المثير إلى ريال مدريد، ظل بيلينجهام تحت المجهر، حيث أشار بعض النقاد إلى أن سلوكه داخل الملعب ينم عن بعض الغرور. ومع ذلك، يعتقد ديفيس، الذي شارك بيلينجهام المراهق غرفة الملابس في بيرمنجهام سيتي، أن وسائل الإعلام غالبًا ما تسيء تفسير ثقة الرياضيين من النخبة.

وفي حديثه إلى الموقع الرسمي للنادي، أوضح ديفيس: "كان فتى متواضعاً. يعتقد الناس أنه متعجرف، لكن عليك أن تكون واثقاً من نفسك. نحن في إنجلترا نعتبر ذلك تعجرفاً. لكن عندما تكون بهذه الجودة، يجب أن يكون لديك هذا الصوت في رأسك الذي يظل يخبرك أنك جيد بما فيه الكفاية".



