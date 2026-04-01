وفقًا لتقرير نشرته صحيفة «بيلد»، يبدو أن اللاعب الدولي الألماني قد استغل الوضع الفوضوي الذي أعقب إقالة المدير الرياضي سيباستيان كيل ليزيد الضغط على المسؤولين في نادي بوروسيا دورتموند.
هل تم الضغط على بوروسيا دورتموند عمداً؟ يبدو أن ناديين كبيرين يبحثان عن فرصة جديدة مع نيكو شلوتربيك
وبناءً على ذلك، فإن هدف شلوتربيك هو تعديل شروط العقد لصالحه وإعادة التفاوض بشأن الراتب وشرط الإنهاء. وحتى الآن، كان الحديث يدور حول راتب سنوي يبلغ 14 مليون يورو، بالإضافة إلى شرط إنهاء يبدأ سريانه في عام 2027 بقيمة 60 مليون يورو.
وفي الوقت الحالي، تحظى خيار الانسحاب بعد كأس العالم باهتمام كبير من اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا. في حالة تقديم المنتخب الألماني أداءً قويًا في البطولة، يرغب شلوتربيك في أن يكون لديه خيار مغادرة بوروسيا دورتموند هذا الصيف والانضمام إلى نادٍ آخر.
ويُذكر أيضًا أن الوضع الجديد غير الواضح قد يدفع مانشستر يونايتد وليفربول إلى إعادة النظر في التعاقد معه. ويبدو أن الناديين الإنجليزيين مستعدان للتحرك في حال لم يتوصل دورتموند وشلوتربيك إلى اتفاق بشأن استمرار التعاون بينهما.
شلوتربيك يلفت الانتباه بتصريحاته حول العقد
كان شلوتيربيك قد نفى بشدة، عقب فوز المنتخب الألماني 2-1 على غانا مساء الاثنين، التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق في المفاوضات حول العقد مع «الصفراء والأسود»، مما أفسح المجال لمزيد من التكهنات.
"أن التوقيع وشيك، للأسف لم نصل إلى هذه المرحلة بعد. لذلك يجب أن أتطرق إلى هذا الأمر. أقول بصراحة تامة إنني يجب أن أنفي ذلك بشكل قاطع. لقد تفاوضت لفترة طويلة مع سيباستيان (كيل، محرر)، وهو لم يعد موجودًا الآن. كنت سأتخذ قرارًا على الأرجح في الأسابيع المقبلة. الآن تغير الوضع قليلاً، عليّ أن أرى ما سيحدث"، أوضح اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا.
يُعتقد داخليًا في نادي بوروسيا دورتموند أن شلوتربيك يستغل إشارة انتقال بوك إلى كيل ليكسب المزيد من الوقت للتفكير. علاوة على ذلك، لا توجد أي خطط من جانب النادي لسحب العرض، حيث لا تزال الأمور تسير ضمن الإطار الزمني المتفق عليه.
بوروسيا دورتموند - جدول المباريات: المباريات القادمة لفريق بوروسيا دورتموند
الموعد
المباراة
4 أبريل، الساعة 18:30
ف.ب. شتوتغارت - ب.ف. ب. (الدوري الألماني)
11 أبريل، الساعة 15:30
بوروسيا دورتموند - باير ليفركوزن (الدوري الألماني)
18 أبريل، الساعة 15:30
TSG هوفنهايم - BVB (الدوري الألماني)