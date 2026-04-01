وفقًا لتقرير نشرته مجلة «سبورت بيلد»، يُقال إن المسؤولين في نادي «إفزي» يطالبون الآن بمبلغ 50 مليون يورو كرسوم انتقال لهذا المهاجم الموهوب.
هل الصفقة الضخمة في خطر؟ يبدو أن نادي 1. FC كولن يرفع سعر انتقال سعيد الملا بشكل هائل
منذ فترة طويلة، ترددت أنباء عن اهتمام نادي برايتون آند هوف ألبيون بـ«إل مالا»، لكن المسؤولين في نادي كولونيا رفضوا في الأسابيع الماضية عدة عروض قدمها النادي الإنجليزي للحصول على اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا.
والآن، قد تبدأ من جديد المفاوضات حول انتقال النجم الصاعد. على الصعيد الشخصي، يُقال إن برايتون وإل مالا قد توصلا بالفعل إلى اتفاق، لكن وفقاً للمعلومات المتوفرة، لا يرغب فريق "السيغولز" في دفع أكثر من 35 مليون يورو.
وفي الوقت نفسه، لا يعد برايتون النادي الوحيد في الجزيرة الذي يطرق أبواب مدينة الكاتدرائية من أجل سعيد الملا. فمن بين الأندية الأخرى التي أبدت اهتمامها به نادي تشيلسي. ووفقاً لمعلومات صحيفة "سبورت-بيلد"، من أجل الاستعداد لمفاوضات جديدة، يفكر اللاعب في الحصول على مشورة مهنية مرة أخرى في المستقبل وتعيين وكيل أعمال. منذ بضعة أسابيع، تتولى عائلته إدارة شؤون اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً.
تناقش كولونيا خلال فترة توقف المباريات الدولية الإجراءات التي ستتخذها بشأن المالا
أما في صفوف كولونيا، فلا يبدو أن هناك عجلة من أمرهم. بعد إقالة المدرب لوكاس كواسنيوك بسبب أزمة النتائج الحالية وترقية رينيه فاغنر إلى منصب المدرب الرئيسي الجديد، يعتزم النادي التوصل إلى اتفاق بشأن مسار التعامل مع قضية «إل مالاس» خلال فترة توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية. ويستمر عقد المهاجم حتى عام 2030 على أي حال، ولا توجد بندًا للفسخ.
وفي هذا السياق، يُقال إن النادي قد اشترى حصة إعادة البيع البالغة 10% من نادي فيكتوريا كولونيا، النادي السابق لإل مالا. ويبدو أن نادي "إفزي" دفع مقابل ذلك مبلغ مليوني يورو.
أبهر المالا الجميع حتى الآن في موسمه الأول في الدوري الألماني. سجل اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً 10 أهداف وصنع 4 تمريرات حاسمة في 27 مباراة.
سعيد الملا: إحصائياته مع نادي كولونيا
المباريات
الأهداف
تمريرات حاسمة
بطاقات صفراء
بطاقات حمراء
29
10
4
3
0