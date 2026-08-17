"هكذا سنحقق الانتصارات وبهذه الطريقة فقط تأتي البطولات".. رسالة كوكوريلا الأولى لزملائه في ريال مدريد!

وفي حديثه إلى Realmadrid TV عقب صافرة النهاية، أعرب كوكوريلا عن سعادته بخوض أولى مبارياته بعد انتظار طويل. وتحدّث عن حجم الجهد المطلوب للوصول إلى هذه المرحلة من مسيرته.

وقال كوكوريلا: «أنا سعيد للغاية. أعتقد أنها كانت مباراة رائعة للجميع ونتيجة رائعة قبل انطلاق الدوري. كانت هذه أولى دقائقي، وأنا متحمس جدًا. كان الانتظار طويلًا، لكنني الآن أستعيد إيقاعي شيئًا فشيئًا، وأتطلع إلى بداية الدوري.

«جيد جدًا. أعتقد أنه مع هؤلاء الزملاء يصبح كل شيء أسهل. كانت هذه أولى دقائق الموسم، وأنا أستعيد إيقاعي شيئًا فشيئًا، وقريبًا تبدأ المنافسة الحقيقية.

«أنا سعيد للغاية. وراء كل هذا يكمن الكثير من العمل، وكل الجهد الذي بذلته على مدار السنوات كان يستحق العناء. أنا سعيد جدًا بكل ما يحدث لي، وآمل أن يستمر الأمر على هذا النحو، بالفوز بالألقاب، وقبل كل شيء، بأن أتمكن من الاستمتاع بهذه التجربة».