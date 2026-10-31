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علي سمير

أعيدوا جوارديولا لمانشستر سيتي .. "حائط برايتون" أظهر عيوب هالاند وعاقبه على ظلم أيوب بوعدي!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
مانشستر سيتي
إرلينج هالاند
مانشستر سيتي ضد برايتون
برايتون
الدوري الإنجليزي الممتاز
إينزو ماريسكا
أيوب بوعدي
لويس دينك
بيب جوارديولا

هزيمة جديدة لفريق المدرب إنزو ماريسكا تضعه في موقف مُحرج

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برايتون

برايتون

ما أصعب أن تكون لاعبًا لمانشستر سيتي في هذه الأيام، ليس لديك بيب جوارديولا، وتعمل مع مدرب لا يمتلك نفس الجودة والعبقرية رغم اجتهاده، وهناك تكهنات حول تلقيك عقوبات ضخمة تطيح بناديك من الدوري الإنجليزي تمامًا.

الرقم 3 كان عنوان ما حدث لمانشستر سيتي أمام برايتون مساء اليوم، السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، ونتحدث هنا عن 3 هزائم لفريق المدرب إنزو ماريسكا في شهر واحد "أكتوبر" أمام باريس سان جيرمان وأستون فيلا بالإضافة لخسارة اليوم.

المباراة التي انتهت بانتصار برايتون بهدف دون رد سجله ياسين العياري على ملعب الاتحاد، تضع الكثير من علامات الاستفهام حول ما ينتظر سيتي خلال الفترة القادمة، وبالموسم الحالي 2026/2027.

انطلاقة مبهرة "خادعة" لسيتي لهذا الموسم جعلتنا نعتقد أن الفريق سيقهر كل الجدل المحيط حول قضية التلاعب المالي ويرد على الجميع في الملعب، قبل أن نجده يسقط في مباراة تلو الأخرى بغرابة شديدة.

مشاكل سيتي كبيرة وعميقة، ولعل أبرزها النجم النرويجي إرلينج هالاند الذي عجز عن الوصول إلى شباك وأظهر الكثير من العلامات المقلقة حوله!

  • Manchester City v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    نسخة متخاذلة أضرت بأيوب بوعدي

    كان من الواضح لنا في هذه المباراة أن مانشستر سيتي يفتقد كثيرًا لبيب جوارديولا، بسبب غياب حالة التناغم بين اللاعبين، خاصة خطي الوسط والهجوم، فيما يتعلق بالضغط والتمرير والتعاون بين بعضهما البعض.

    على عكس المعتاد، هالاند الذي كان يتعامل بحماس وشغف في كل لقطة، خذل فريقه اليوم بسبب عدم مشاركته في عملية الضغط عند بناء برايتون الهجمة من الخلف، وهو ما ساهم كثيرًا في نجاح الخصم في الخروج بسهولة بالكرة وتهديد مرمى جانلويجي دوناروما في أكثر من لقطة.

    عدم قيام هالاند بالضغط منذ بداية الهجمة انعكس بالسلب على لاعب الوسط المغربي أيوب بوعدي، وهو الأمر الذي أدى إلى خروج اللاعب من مركزه كمحور دفاعي لمحاولة استرجاع الكرة وحرمان برايتون منها، وبالتالي نتج عنه ثغرات دفاعية لا ذنب له فيها.

    ماذا كان يفعل إنزو ماريسكا؟ لا شيء، ترك بوعدي يقدم واحدة من أسوأ مبارياته بأدوار لا تناسبه وتفتح ثغرات خلفه، ليخرج في الدقيقة 55، بدلًا من الحديث مع هالاند عن ضرورة مساعدة فريقه أكثر من ذلك.

    وبذكر عدم التعاون أيضًا، لا يمكننا تجاهل الأنانية التي اتسم بها إيليمان ندياي في أكثر من لقطة رغم مستواه الجيد وخطورته على المرمى، حيث رفض كثيرًا تمرير الكرة لهالاند، رغم تواجد النرويجي بموقع خطير يُمكنه من التسجيل وتغيير مسار الأمور تمامًا، وكأنه يتلقى عقابه على ما فعله مع بوعدي.

  • FBL-ENG-LCUP-MAN CITY-BRIGHTONAFP

    "الحائط" الذي منعه من التسجيل

    كما جرت العادة، عندما نرى أحد الهدافين يعجز عن الوصول إلى الشباك، نهاجمه ونحمله كل شيء، وهذا ما فعلته أعداد كبيرة من جماهير مانشستر سيتي بعد هذه الخسارة الفادحة، وهذا أمر طبيعي ومفهوم للغاية.

    هالاند وضع هذه المعايير لنفسه وعليه أن يدفع الثمن، لأننا اعتدنا منه أن يسجل أكثر من مرة حتى عندما لا يكون في أفضل مستوياته، وشاهدنا ذلك في خسارة الفريق 2/1 أمام أستون فيلا في الجولة الماضية، ولكن هذا لم يحدث اليوم بسبب لاعب واحد .. وهو لويس دانك، حائط برايتون وسده المنيع في هذه المواجهة المُحبطة للنرويجي.

    نعم يمكننا انتقاد هالاند على عدم المشاركة في الضغط وجوانب أخرى، ولكن السبب الرئيسي في عدم تسجيله اليوم هو المدافع الإنجليزي لويس دانك الذي قدم مباراة لن ينساها أبدًا طوال مسيرته.

    الدقيقة 43 من عمر المباراة شهدت اللحظة الحاسمة التي كان يمكن أن يتغير فيها كل شيء، النتيجة كانت 1/0 لصالح برايتون والكرة مع إرلينج هالاند الذي سددها وكانت في طريقها نحو المرمى، قبل أن يظهر دانك ويتصدى لها ببراعة شديدة لينقذ فريقه من استقبال هدف التعادل، الذي كان من الممكن أن يتبعه المزيد من الأهداف.

    الأمر لا يتعلق فقط بهذه اللقطة التي وقعت في نهاية الشوط الأول، دانك كان أحد نجوم المباراة في تمركزه ومراقبته لهالاند، ويعتبر من الأسباب الرئيسية لخروج فريق المدرب فابيان هوتسلر بشباك نظيفة، في الوقت الذي فعل فيه الخصم كل شيء من أجل التسجيل ولكنه عجز في النهاية.

    دانك لم يقتصر دوره على منع هالاند وإيقافه فقط، بل كان اللاعب الوحيد الذي أكمل 100% من تمريراته في الشوط الأول "33 تمريرة صحيحة من أصل 33"، منهم 10 كرات كسرت خطوط مانشستر سيتي، وهو ما يُسأل عنه النرويجي بسبب تقصيره في الضغط.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-BRIGHTONAFP

    مجموعة لا تساعده

    جرت العادة أنه عندما يُسجل إرلينج هالاند ويحسم النتيجة لمانشستر سيتي، يتم التغاضي "عمدًا" عن باقي الأخطاء التي يرتكبها على أرض الملعب وعدم تداخله بالشكل المطلوب في الكثير من اللقطات، وفي حالة عدم زيارته للشباك تظهر هذه الاتهامات من جديد، والحديث عن فشله في تطوير نفسه بتلك الأمور.

    ويبدو أننا سنسمع هذه النغمة كثيرًا خلال الموسم الجاري، لأن العناصر المتواجدة حول هالاند تغذي تلك الفكرة، بسبب غياب أي عنصر آخر من حوله يسجل الأهداف بشكل مستمر، حتى يرفع الضغط عنه، وإليكم المزيد من الأسباب والتفاصيل :

    - جيريمي دوكو "رجل المباراة" بالمشاركة مع بارت فيربروخين حارس برايتون، الكثير من المراوغات والاختراقات، يسجل أحيانًا ولكنه لا يمتلك صفات الجناح الهداف صاحب الأرقام العالية "سجل مرة واحدة فقط هذا الموسم".

    - إيليمان ندياي : قدم مباراة جيدة اليوم وهدد مرمى برايتون في أكثر من فرصة ومراوغ مميز، ولكنه ليس هدافًا هو الآخر وتعيبه الأنانية في الكثير من اللحظات، ولم يتعاون مع هالاند بالشكل الكافي.

    - فيل فودين : ليس اللاعب الذي عرفناه منذ ظهوره مع مانشستر سيتي، وأصبح "يسير على سطر" ويترك الآخر، وأيضًا ليس مميزًا من ناحية الأرقام والإسهامات التهديفية.

    وربما يعتبر الجناح الغاني أنطوان سيمينيو هو الأكثر تعاونًا مع هالاند، وامتلاكًا للصفات التي تساعده، ولكنه غاب أمام فيلا وبرايتون بسبب إصابة في الركبة.

    وبالعودة إلى باقي خطوط الملعب، سنجد من تعبيرات وجه هالاند أنه لا يستمتع باللعب مع المجموعة الحالية لمانشستر سيتي، النادي أنفق الكثير من الأموال على أيوب بوعدي وإنزو فيرنانديز وندياي وإليوت أندرسون، ولكن النرويجي يبدو أنه يفتقد رودري وبرناردو سيلفا وإيدرسون وغيرهم ويشتاق للعب بجوارهم.

    وهنا تقع المسؤولة على إنزو ماريسكا، أن يساعد هالاند على العودة لأفضل مستوياته ويخلق مجموعة متعاونة من حوله، لأنه لو كان هناك شخصًا يمكنه إنقاذ الإيطالي هذا الموسم، فبالتأكيد هو المهاجم النرويجي!

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