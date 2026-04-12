هزم برمنغهام سيتي المملوك لتوم برادي فريق ريكسهام في أحدث «ديربي هوليوود»، موجهاً ضربة كبيرة لمحاولة رايان رينولدز وروب ماك السعي للصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز
فينسنتي يكسر الجمود في مواجهة هوليوودية حماسية
أنهى برمنغهام، الذي يعدّ برادي أحد مالكيه الأقلية، سلسلة خسائره في ثلاث مباريات بفوزه على ريكسهام بقيادة فيل باركنسون 2-0 على ملعب سانت أندروز. وعلى الرغم من شوط أول متوتر شحت فيه الفرص الواضحة، وجد أصحاب الأرض هدف التقدم بعد ثلاث دقائق من استئناف اللعب. وارتقى كارلوس فيسنتي، الوافد في يناير من ألافيس، أعلى من الجميع ليُسكن كرة برأسه بعد عرضية متقنة من كاي فاغنر. وكان الجناح الإسباني قد مُنع من التسجيل بتصدٍ رائع من آرثر أوكونكو قبل نهاية الشوط الأول بقليل، لكنه لم يخطئ في المرة الثانية.
كلارر يضاعف التقدم ليحسم النقاط
بدا ريكسهام، الذي دخل المباراة وهو يمتلك سلسلة تهديفية امتدت لعشر مباريات متتالية خارج أرضه، عاجزاً بشكل مفاجئ عن الرد. وعانى النادي الويلزي، المدعوم على نحو مشهور من نجمي هوليوود رينولدز وماك، من صعوبة في فرض أي وجود له في الثلث الهجومي، إذ فشل في تسجيل أي تسديدة على المرمى طوال الدقائق التسعين كاملة. ومع اندفاع الضيوف إلى الأمام بحثاً عن هدف التعادل، تركوا أنفسهم عرضةً في الخلف وتلقوا العقاب في النهاية. وفي الدقيقة 71، تسبب ركنية من البديل بايك سونغ-هو في فوضى داخل منطقة الستة ياردات. وكان القائد كريستوف كلارير الأسرع ردّ فعل، فتسلل عند القائم البعيد ليدفع الكرة إلى الشباك متجاوزاً أوكونكو.
تراجع الضغط على ديفيز بعد أداء مهيمن
كان مدرب برمنغهام، كريس ديفيز، يشعر بتزايد الضغوط عليه بعد سلسلة من النتائج السيئة، لكن المدير الفني كان مليئًا بالثناء على لاعبيه بعد الفوز في هذه المباراة البارزة. وقال ديفيز للصحفيين: "استمتعت حقًا بمشاهدة الفريق اليوم، وأعتقد أننا كنا ممتازين طوال اللقاء. عندما لا يسدد الخصم أي تسديدة على المرمى وتتاح لنا كل هذه الفرص، فهذا يقول كل شيء في رأيي. أنا أحب الطريقة التي لعبنا بها إلى الأمام أكثر بدلًا من تدوير الكرة". هذا الفوز يصعد بهم إلى المركز الخامس عشر في جدول التشامبيونشيب، ما يمنح برادي الكثير من الأسباب للاحتفال.
باركنسون يشعر بالإحباط مع تعثر مساعي التأهل إلى الأدوار الإقصائية
لم يستطع باركنسون إخفاء خيبة أمله على خط التماس بعدما تراجع ريكسهام إلى هزيمتين متتاليتين في الدوري. وهم الآن يتأخرون بأربع نقاط عن مراكز الملحق. ولإبقاء حلمهم بالدوري الإنجليزي الممتاز حيًا، يحتاج «التنانين» بشدة إلى عودة سريعة إلى طريق الانتصارات في مبارياتهم الأربع الأخيرة، حيث ستكون مواجهتهم المقبلة على أرضهم أمام ستوك سيتي.