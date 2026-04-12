كان مدرب برمنغهام، كريس ديفيز، يشعر بتزايد الضغوط عليه بعد سلسلة من النتائج السيئة، لكن المدير الفني كان مليئًا بالثناء على لاعبيه بعد الفوز في هذه المباراة البارزة. وقال ديفيز للصحفيين: "استمتعت حقًا بمشاهدة الفريق اليوم، وأعتقد أننا كنا ممتازين طوال اللقاء. عندما لا يسدد الخصم أي تسديدة على المرمى وتتاح لنا كل هذه الفرص، فهذا يقول كل شيء في رأيي. أنا أحب الطريقة التي لعبنا بها إلى الأمام أكثر بدلًا من تدوير الكرة". هذا الفوز يصعد بهم إلى المركز الخامس عشر في جدول التشامبيونشيب، ما يمنح برادي الكثير من الأسباب للاحتفال.