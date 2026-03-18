"هذه هي كأس العالم الأخيرة لي!" - نيمار "مستاء" من استبعاده من منتخب البرازيل، لكن نجم سانتوس لم يفقد الأمل في إقناع كارلو أنشيلوتي باستدعائه

لا يزال حلم العودة الرومانسية إلى الساحة الدولية معلّقاً بالنسبة لأفضل هدّاف في تاريخ البرازيل. وعلى الرغم من عودته القوية مع فريق سانتوس، والتي تمثلت في تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة في آخر مباراتين له، كان اسم اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً هو الغياب الأبرز من تشكيلة المنتخب البرازيلي الأخيرة.

بينما يشعر نيمار أنه يسير في الاتجاه الصحيح، أوضح كارلو أنشيلوتي أن السمعة وحدها لا تكفي. وشرح المدرب قائلاً: "لماذا لم أستدعه هذه المرة؟ لأنه ليس في كامل لياقته وأنا بحاجة إلى لاعبين في كامل لياقتهم. لذلك يجب على نيمار أن يواصل التدريب واللعب لإثبات قدراته والحفاظ على لياقته البدنية".