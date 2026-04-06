وقد تحدث نيكولا فاسيلي، نظير دوناروما، منذ ذلك الحين عن الأحداث التي سبقت ركلات الترجيح، حيث انتقد بشدة حامل لقب دوري أبطال أوروبا بسبب سلوكه.

وقال فاسيلي: "حاول دوناروما تمزيق الورقة التي كنت قد دوّنت عليها معلومات عن لاعبي إيطاليا الذين سيقومون بتسديد ركلات الترجيح، لكن لحسن الحظ كان لدى الجهاز الفني نسخة منها، فقد استعددنا جيداً لكل الاحتمالات. لم أكن أعلم أن لديهم ورقة ثانية على مقاعد البدلاء، لكن من الواضح أنه لم يُترك أي شيء للصدفة".

وأوضح فاسيلي إحباطه من هذا التبادل: "بصراحة، لم أستطع تصديق ما كان يحدث لي، فهذه هي المرة الأولى التي يحدث لي شيء كهذا. بدأنا نتجادل مع دوناروما، ثم ذهبت إلى الحكم لمحاولة إقناعه بأن خصمي يستحق بطاقة صفراء، فقد بدا لي أنه يتصرف بشكل غير رياضي حقًا. لكن في النهاية... لا أريد أن أقول الكثير... في النهاية فزنا ويقول البعض إنها الكارما. وربما نعم، هناك شيء مشابه في هذه القصة".