"هذه هي الحقيقة" - ليام روزينيور يدافع عن تبديلات تشيلسي في الهزيمة الساحقة أمام باريس سان جيرمان

ورداً على الانتقادات التي رأت أن تبديلاته كانت بمثابة اعتراف بالفشل، أشار روزينيور إلى الضغوط البدنية التي يتحملها فريقه. وقال المدرب: "أعتقد أن الأمر ليس مجرد اعتراف. إنها حقيقة الوضع الذي يمر به الفريق". "لقد لعبوا أكثر من 100 مباراة في 18 شهراً. لم يحصلوا على أي راحة بسبب المباريات الدولية، والسفر الذي يقوم به، على سبيل المثال، جواو بيدرو أو إنزو فرنانديز أو مويسيس كايسيدو إلى أمريكا الجنوبية. هذا ليس عذراً. إنه نتيجة ثانوية لنجاح كأس العالم للأندية، وهو إنجاز رائع حققه النادي في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "ترى مع ريس [جيمس]، وترى مع اللاعبين، أنه إذا لم أتحكم في دقائق لعبهم، فإن احتمالية تعرضهم للإصابة تزداد بشكل كبير. لذا أريد أن نتأكد من مشاركتنا في هذه المسابقة الموسم المقبل على الأقل. ما زلنا نناضل من أجل كأس الاتحاد الإنجليزي، لكن عليّ اتخاذ قرارات صعبة للغاية قد لا تبدو رائعة في ذلك الوقت، بصراحة. لا تريد أبدًا استبدال أفضل لاعبيك عندما تكون متأخرًا بخمسة أهداف في مباراة، لكنني أريد اتخاذ القرارات الصحيحة للنادي على المدى الطويل أيضًا."