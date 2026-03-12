"هذه قيم لا أؤيدها": مايكل بالاك ينتقد المدرب السابق للمنتخب الألماني يواكيم لوف

لقد ظل لوف متحفظًا لفترة طويلة في النقاش العام الذي دار آنذاك، ولم يبلغ بالاك إلا في يوليو 2011، أي بعد حوالي عام من كأس العالم، أنه لم يعد يخطط لإشراكه في المنتخب الوطني. "كنت أتمنى أن يكون يوغي لوف أكثر صراحة في التواصل معي. (...) على الأقل، كان من اللائق أن يخبرني بذلك وجهاً لوجه، احتراماً لما قدمته للمنتخب الوطني على مدى العشر سنوات الماضية."

رفض بالاك بعد ذلك مباراة الوداع التي عرضها الاتحاد الألماني لكرة القدم ضد البرازيل، وبدلاً من ذلك، نظم مباراة الوداع الخاصة به في مارس 2013، ودعا إليها بشكل مفاجئ لوف ولاهم. لكن بالاك قال إنه لم تكن هناك أي مناقشة: "كان ذلك مخيباً للآمال بالنسبة لي في ذلك الوقت. لقد طالبت بذلك، لكن يوغي لوف تهرب من الموضوع! أعتقد أنه أراد أن يترك لنفسه باباً للعودة. لذا، كان يؤجل الأمر مراراً وتكراراً."

لعب بالاك 98 مباراة مع المنتخب الألماني الأول. في عام 2002، حصل على المركز الثاني في كأس العالم، وبعد أربع سنوات، حصلت ألمانيا على المركز الثالث في كأس العالم التي أقيمت على أرضها. لعب آخر مباراة دولية له قبل إصابته الخطيرة - في الهزيمة 1-2 أمام الأرجنتين في 3 مارس 2010.