هذه المرة بحضور كاريوس .. دجيكو يواصل الإنجازات ويقود شالكه للبوندسليجا

بعد هبوطه في عام 2021، عاد شالكه سريعاً إلى الدوري الألماني في عام 2022 بعد احتلاله المركز الأول في دوري الدرجة الثانية. لكن بقاؤه في الدوري الألماني لم يدم سوى عام واحد، حيث هبط مجدداً في عام 2023 بعد احتلاله المركز السابع عشر. منذ ذلك الحين، قام النادي بثلاث محاولات للعودة: الأولى باءت بالفشل حيث احتل المركز العاشر في عام 2024، تبعها مركز أضعف في المركز الرابع عشر، مع خطر الهبوط مرة أخرى، وأخيرًا المحاولة الثالثة، التي كانت ناجحة، حيث صعد، بصفته متصدر الدوري، إلى الفئة التي تهم شالكه أكثر، وهي الدوري الألماني.

نحن نتحدث، في الواقع، عن نادٍ يفتخر في سجله بـ 7 بطولات ألمانية، و5 كؤوس ألمانية، وكأس سوبر ألمانيا، والعديد من الإنجازات الأوروبية مثل الفوز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1997، وكأسين إنترتوتو في عامي 2003 و2004، أو الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2011 عندما أوقف مانشستر يونايتد بقيادة فيرجسون مسيرة شالكه.

هناك العديد من الوجوه في هذا الفريق. أولاً وقبل كل شيء، كاريوس الذي عاد إلى مستواه وحرس مرمى شالكه 29 مرة وأثبت أنه أكثر بكثير من مجرد الحارس المعروف بأخطائه أمام ريال مدريد. في الدفاع، قدم الفريق التركي أداءً جيداً بقيادة أيهان، القائد الدفاعي الشاب، واللاعب الأكثر خبرة كوروكاي. في وسط الملعب، ثبات شالينبرج وإل-فوزي وأهداف ليوبيتشيتش. وفي الهجوم، الألعاب النارية مع 7 أهداف لسيللا، والمساهمة الكبيرة للقائد كارامان بـ 14 هدفاً و5 تمريرات حاسمة، ومهارة دجيكو بـ 6 أهداف في 9 مباريات منذ عودته إلى ألمانيا بعد الفشل مع فيورنتينا. سيتعين على البوسني نفسه، بعد كأس العالم، أن يقرر ما إذا كان سيواصل اللعب أم سيتقاعد، لكن من الواضح أن فرصة خوض موسم أخير في الدوري الألماني قد تكون سبباً وجيهاً للاستمرار.

باختصار، تمت المهمة. وبطريقة مختلفة عن المعتاد. في الدوري الألماني الثاني، الذي يتم فيه تسجيل الكثير من الأهداف، صعد شالكه رغم تسجيله 49 هدفاً فقط، وهو أسوأ هجوم بين الفرق الخمسة الأولى، لكن بفضل استقباله 28 هدفاً فقط، وهو أفضل رقم بشكل واضح بين أرقام الدفاعات المختلفة للفرق الكبرى في الدوري.