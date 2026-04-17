"هذه الحالة تنهي الدوري الإنجليزي تمامًا".. هل استسلم بيب جوارديولا أمام آرسنال؟!

أطلق جوارديولا إنذارًا صارمًا قبل المواجهة الحاسمة يوم الأحد حيث سيتابع عالم كرة القدم عن كثب المواجهة بين الفريقين المتصدرين للدوري.

وعلى الرغم من الخبرة الواسعة التي يتمتع بها مانشستر سيتي في المباريات الحاسمة التي تتسم بضغوط شديدة، فإن المدرب يعتقد أنه لا يوجد أي مجال للخطأ أمام تشكيلة ميكيل أرتيتا التي لا تعرف الكلل.

وفي حديثه قبل المباراة، قال جوارديولا: "إذا خسرنا، فسيكون الأمر قد انتهى. إنهم أقوياء للغاية في جميع الجوانب. في المواجهات الفردية، والقدرات البدنية، إذا سمحت لهم بتنفيذ هجماتهم دون أن تكون عدوانيًا، فسيتمكنون من بناء هجمات جيدة، رايا حارس استثنائي. ولا داعي للحديث عن الكرات الثابتة. لهذا السبب هم ما هم عليه. يتصدرون الدوري الإنجليزي طوال الموسم، ولهذا السبب أنا فخور بوجودنا هناك ومنافستهم".