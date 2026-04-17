"هذه الحالة تنهي الدوري الإنجليزي تمامًا".. هل استسلم بيب جوارديولا أمام آرسنال؟!
المخاطر كبيرة في ملعب الاتحاد
أطلق جوارديولا إنذارًا صارمًا قبل المواجهة الحاسمة يوم الأحد حيث سيتابع عالم كرة القدم عن كثب المواجهة بين الفريقين المتصدرين للدوري.
وعلى الرغم من الخبرة الواسعة التي يتمتع بها مانشستر سيتي في المباريات الحاسمة التي تتسم بضغوط شديدة، فإن المدرب يعتقد أنه لا يوجد أي مجال للخطأ أمام تشكيلة ميكيل أرتيتا التي لا تعرف الكلل.
وفي حديثه قبل المباراة، قال جوارديولا: "إذا خسرنا، فسيكون الأمر قد انتهى. إنهم أقوياء للغاية في جميع الجوانب. في المواجهات الفردية، والقدرات البدنية، إذا سمحت لهم بتنفيذ هجماتهم دون أن تكون عدوانيًا، فسيتمكنون من بناء هجمات جيدة، رايا حارس استثنائي. ولا داعي للحديث عن الكرات الثابتة. لهذا السبب هم ما هم عليه. يتصدرون الدوري الإنجليزي طوال الموسم، ولهذا السبب أنا فخور بوجودنا هناك ومنافستهم".
طريق شاق ينتظر السيتي
ورغم أن فوز مانشستر سيتي سيقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط ويعيد مصير الفريق إلى يديه، إلا أن جوارديولا رفض فكرة أن يصبح فريقه المرشح الأوفر حظاً على الفور.
وأبرز المدرب جدول المباريات المزدحم والمتطلب للغاية في المرحلة الأخيرة من الموسم، والذي قد يؤدي بسهولة إلى خسارة المزيد من النقاط.
وأعرب جوارديولا عن قلقه الشديد بشأن المباريات المتبقية، مشيراً بشكل صريح إلى الرحلات الشاقة خارج أرضه المتبقية في جدول المباريات.
وقال جوارديولا: "جدول مبارياتنا صعب للغاية، حيث سنواجه إيفرتون وبورنموث خارج أرضنا، وأستون فيلا في آخر مباراة على أرضنا، كما سنواجه بيرنلي وكريستال بالاس وبرينتفورد على أرضنا، وكريستال بالاس وأستون فيلا في البطولات الأوروبية، لذا لا يزال أمامنا الكثير لنفعله".
المعارك التكتيكية وزيادة الإصابات
تلقى مانشستر سيتي دفعة قوية على صعيد اللياقة البدنية، حيث من المقرر أن يكون نيكو أورايلي جاهزًا للعب بعد تعافيه من إصابة في أوتار الركبة.
وكان أورايلي الأبرز في نهائي كأس كاراباو، حيث سجل الهدفين في الفوز 2-0 على آرسنال، ومع ذلك، يتوقع جوارديولا تمامًا أن يقوم آرسنال بتعديل تكتيكاته لتجنب هزيمة أخرى في ويمبلي.
وتوقع جوارديولا تغييراً في أسلوب لعب المنافس، وقال: "إذا لعبنا كما لعبنا لمدة 95 دقيقة كما في ويمبلي وفعلوا ما فعلوه، فسوف نفوز. لكن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها. أعرف ميكيل قليلاً؛ سوف يغيرون شيئاً ما، وعلينا أن نكون مستعدين".
المرحلة الأخيرة
ستحدد نتيجة مباراة الأحد مسار السباق على اللقب. بعد هذه المواجهة، سيحول مانشستر سيتي تركيزه إلى مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ساوثامبتون، بينما يتعين على آرسنال الموازنة بين طموحاته المحلية ومباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الصعبة ضد أتلتيكو مدريد، ويواجه كلا الناديين جدول مباريات مكثفاً سيحدد في نهاية المطاف مصير موسم كل منهما.