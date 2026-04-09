لكن كان ينبغي لأنسيلمينو، الذي استدعاه ناديه الأصلي تشيلسي قبل وقت قصير من نهاية المدة المتفق عليها على سبيل الإعارة، في مفاجأة كبيرة لبوروسيا دورتموند، ثم نقله بعد ذلك بوقت قصير إلى نادي الشراكة راسينغ ستراسبورغ، أن يكون لائقًا مجددًا. غير أن الأرجنتيني نادرًا ما كان كذلك لدى نادي وستفاليا — وحتى في فرنسا تسير الأمور معه حتى الآن على نحو متواضع للغاية بسبب الإصابات.

في دورتموند، غاب أنسيلمينو، الذي كان قد أمضى قرابة عام كامل دون خوض أي مباراة رسمية، عن اثنتي عشرة مباراة رسمية بسبب الإصابة خلال خمسة أشهر فقط. وبعد ظهوره الأول الجيد جدًا مع بوروسيا دورتموند مباشرةً، أبدى جسده ردّ فعل، فغاب ابن العشرين عامًا لعدة أسابيع.

لكن أنسيلمينو ترك انطباعًا لدى «أسود-وأصفر» خلال دقائق لعب بلغت 585 دقيقة موزعة على عشر مباريات. وقال مدرب بوروسيا دورتموند نيكو كوفاتش مشيدًا به: «آرون يقدم أداءً جيدًا جدًا عندما يلعب. يمكن الاعتماد على هذا الشاب من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة. إنه فتى رائع، لكنه أيضًا مدافع رائع. لا يترك الأمور تفلت. أنا سعيد بوجود لاعب كهذا في التشكيلة».