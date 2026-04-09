حيثما يوجد خاسرون، غالبًا ما يوجد فائزون أيضًا. لوكا ريجياني مثال على ذلك. فالإيطالي البالغ من العمر 18 عامًا على الأرجح لم يكن ليشهد خلال الأسابيع الماضية هذا التطور غير المتوقع والسريع في بوروسيا دورتموند، لو أن آرون أنسيلمينو لم يغادر النادي على نحو مفاجئ وسريع. رحيلٌ ما زال المدرب نيكو كوفاتش يندم عليه حتى اليوم. بل إنه يسبب له آلامًا جسدية.
وقال كوفاتش يوم الجمعة الماضي في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة دورتموند على أرضه أمام باير ليفركوزن: "أحيانًا أتابع كيف لعب ستراسبورغ أو ما إذا كان قد شارك أصلًا. هذا أمر طبيعي تمامًا. لكنه يؤلمني أنه لم يعد يلعب كثيرًا كما كان في السابق، أو بالقدر الذي كان سيلعبه معنا".