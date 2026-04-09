Niko Kovac
"هذا يؤلمني!" التطور الدراماتيكي لأحد ضحايا الانتقالات في بوروسيا دورتموند لا يزال يسبب لنيكو كوفاتش الألم حتى اليوم

تحت ظروف مشكوك فيها، اضطر آرون أنسيلمينو إلى مغادرة بوروسيا دورتموند بشكل مفاجئ في الشتاء. وأعاره تشيلسي مباشرةً إلى راسينغ ستراسبورغ. وهناك تسير الأمور للمدافع البالغ 20 عامًا بشكل متواضع للغاية.

حيثما يوجد خاسرون، غالبًا ما يوجد فائزون أيضًا. لوكا ريجياني مثال على ذلك. فالإيطالي البالغ من العمر 18 عامًا على الأرجح لم يكن ليشهد خلال الأسابيع الماضية هذا التطور غير المتوقع والسريع في بوروسيا دورتموند، لو أن آرون أنسيلمينو لم يغادر النادي على نحو مفاجئ وسريع. رحيلٌ ما زال المدرب نيكو كوفاتش يندم عليه حتى اليوم. بل إنه يسبب له آلامًا جسدية.

وقال كوفاتش يوم الجمعة الماضي في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة دورتموند على أرضه أمام باير ليفركوزن: "أحيانًا أتابع كيف لعب ستراسبورغ أو ما إذا كان قد شارك أصلًا. هذا أمر طبيعي تمامًا. لكنه يؤلمني أنه لم يعد يلعب كثيرًا كما كان في السابق، أو بالقدر الذي كان سيلعبه معنا".

  • لكن كان ينبغي لأنسيلمينو، الذي استدعاه ناديه الأصلي تشيلسي قبل وقت قصير من نهاية المدة المتفق عليها على سبيل الإعارة، في مفاجأة كبيرة لبوروسيا دورتموند، ثم نقله بعد ذلك بوقت قصير إلى نادي الشراكة راسينغ ستراسبورغ، أن يكون لائقًا مجددًا. غير أن الأرجنتيني نادرًا ما كان كذلك لدى نادي وستفاليا — وحتى في فرنسا تسير الأمور معه حتى الآن على نحو متواضع للغاية بسبب الإصابات.

    في دورتموند، غاب أنسيلمينو، الذي كان قد أمضى قرابة عام كامل دون خوض أي مباراة رسمية، عن اثنتي عشرة مباراة رسمية بسبب الإصابة خلال خمسة أشهر فقط. وبعد ظهوره الأول الجيد جدًا مع بوروسيا دورتموند مباشرةً، أبدى جسده ردّ فعل، فغاب ابن العشرين عامًا لعدة أسابيع.

    لكن أنسيلمينو ترك انطباعًا لدى «أسود-وأصفر» خلال دقائق لعب بلغت 585 دقيقة موزعة على عشر مباريات. وقال مدرب بوروسيا دورتموند نيكو كوفاتش مشيدًا به: «آرون يقدم أداءً جيدًا جدًا عندما يلعب. يمكن الاعتماد على هذا الشاب من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة. إنه فتى رائع، لكنه أيضًا مدافع رائع. لا يترك الأمور تفلت. أنا سعيد بوجود لاعب كهذا في التشكيلة».

    • إعلان
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-DORTMUNDAFP

    آرون أنسيلمينو يتعرض للإصابة في ستراسبورغ من الوهلة الأولى

    إن قبول بوروسيا، في سياق صفقة انتقال كارني تشوكوويميكا من البلوز، بإدراج ذلك البند في العقد الذي أعاد أنسيلمينو في النهاية بشكل مفاجئ إلى لندن، لم يعكس صورة جيدة عن تخطيط تشكيلة دورتموند. وبذلك أصبح ريجياني، إلى حدّ ما وبشكل اضطراري أيضاً، مستفيداً. لكن الصور التي نشرها BVB والتي أظهرت أنسيلمينو وهو يودّع زملاءه في الفريق باكياً كانت دليلاً إشكالياً على الشكل الحديث من الاتجار بالبشر في كرة القدم النخبوية.

    والآن يوجد أنسيلمينو منذ شهرين، رغماً عن إرادته، في المدينة الحدودية الفرنسية — وهو «محبط»، كما قال مدرب ستراسبورغ المعيّن منذ يناير/كانون الثاني، غاري أونيل، قبل أربعة أسابيع. ورغم أن المدافع خاض قبل رحيله عن BVB مباشرة 21 دقيقة في فوز دورتموند خارج أرضه 3:0 على يونيون برلين، فإنه وصل إلى ناديه الجديد وهو يعاني إصابة.

    وقال أونيل بعد يومين من الإعلان عن الإعارة الممتدة حتى نهاية الموسم إن أنسيلمينو «ليس في أفضل حال بدنية بعد». وبعد ثلاثة أيام صرّح الإنجليزي بأن أنسيلمينو تعرّض لإصابة خفيفة في عضلة الفخذ.

  • Aaron AnselminoGetty

    حتى الآن، فقط 15 دقيقة لعب لآرون أنسيلمينو

    بعد ذلك، حصل أنسيلمينو في المباراتين أمام مرسيليا وليون على أولى دقائق مشاركته مع راسينغ. لكنه كان يُشرك في كل مرة مباشرة قبل نهاية المباراة.

    غير أنّ الأمر يبدو وكأنّ تحمّل أنسيلمينو لعبء بدني أكثر انتظامًا منذ فترة طويلة يؤدي إلى مشاكل عضلية متكررة. اللاعب السابق في دورتموند غاب مجددًا على الفور. وفي نهاية فبراير قال أونيل: "آرون شعر بانزعاجات في عضلات الفخذ. ما زلنا بحاجة إلى الانتظار لمعرفة ما الذي يعانيه. لكننا سنحتاج إليه، خصوصًا بعد رحيل مامادو سار، الذي ترك فجوة."

    والمعار على بُعد أميال من ذلك. على الأقل كانت هناك مؤخرًا أولى بوادر التحسن. ففي نهاية مارس عاد أنسيلمينو إلى التدريبات. ومؤخرًا في عطلة نهاية الأسبوع حصل على 13 دقيقة أمام نيس. الجيد: إنه بات جاهزًا للمشاركة مجددًا. والأقل جيدًا: لا يزال رصيده حتى اليوم لا يتجاوز 15 دقيقة لعب هزيلة.

  • Aaron AnselminoGetty Images

    هل سينتهي الأمر بنهاية سعيدة لآرون أنسيلمينو؟

    لا يزال أمام أنسيلمينو، وفق الوضع الراهن، تسع مباريات ليجد موطئ قدم له في ستراسبورغ - الذي يواجه ماينز 05 مساء الخميس في ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي. ولا يزال أمام النادي الكثير على المحك، وليس على الصعيد الدولي فقط: ففي الدوري الفرنسي، يقاتل الفريق وهو في المركز الثامن، وبفارق خمس نقاط حاليًا عن المركز السادس، من أجل مقعد أوروبي، وفي نهاية أبريل تنتظره على أرضه مواجهة نيس، الذي هزمه للتو 3:1، في نصف نهائي الكأس.

    ولم يبلغ النادي نهائي كأس فرنسا منذ عام 2001. وقد خرج باريس سان جيرمان المهيمن بالفعل، وفي حال الفوز سيكون بانتظار الفريق لنس أو تولوز. لذا فهناك على الأقل احتمال أن يتمكن أنسيلمينو من تجفيف دموعه وأن يختتم موسمًا حافلًا بالأحداث بنهاية سعيدة.

  • آرون أنسيلمينو: بيانات الأداء في كرة القدم الاحترافية

    الفترةالناديالمباريات الرسميةالأهدافالتمريرات الحاسمةالبطاقات الصفراء
    2023-2024بوكا جونيورز23235
    منذ 2025تشيلسي1000
    2025-2026بوروسيا دورتموند (إعارة)10111
    منذ 2026راسينغ ستراسبورغ (إعارة)3000
