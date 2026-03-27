"هذا يفسد كل شيء!" - ديدييه ديشامب ينتقد "فترات الراحة" بعد فوز فرنسا على البرازيل في تحذير قوي قبل انطلاق كأس العالم في أمريكا الشمالية

ورغم أن النتيجة كانت إيجابية، إلا أن ديشامب أعرب عن غضبه الشديد من تجربة فترات الراحة الإلزامية للتبريد أثناء المباراة. ورأى المدرب الفرنسي أن إلغاء فترات الراحة لتناول الماء، التي تحدث بعد مرور 22 دقيقة من كل شوط، يغير بشكل جذري نزاهة المنافسة في كرة القدم ذات الرهانات العالية، حيث يساعد ذلك الفرق التي تتعرض لضغوط شديدة.

وقال ديشامب: "من الجيد بالنسبة لكم، أيها المذيعون، أن يكون لديكم فاصل إعلاني، لكن وجود تلك الدقائق الثلاث يغير مجرى المباراة... بغض النظر عن الفريق، إذا كان في حالة جيدة، فإن ثلاث دقائق تدمر كل شيء".

"قد يكون ذلك مفيداً إذا كنت لا تلعب جيداً، ولكن إذا كنت على وشك كسر معنويات الخصم".

وأضاف: "نحن نلعب أربع فترات على الرغم من وجود استراحة بين الشوطين دائمًا".