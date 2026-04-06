Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg
"هذا هو النادي الذي طالما حلمت به" - فينيسيوس جونيور يتعهد بتجديد عقده مع ريال مدريد

أصدر فينيسيوس جونيور تصريحاً قاطعاً بشأن مستقبله على المدى الطويل مع ريال مدريد، مؤكداً عزمه على توقيع عقد جديد في البرنابيو. ويؤكد النجم البرازيلي، الذي يدخل مرحلة حاسمة في عقده الحالي، أنه لا يزال ملتزماً تماماً بالنادي الإسباني العملاق على الرغم من الموسم المضطرب الذي يمر به الفريق داخل الملعب وخارجه.

  • الالتزام تجاه ملعب البرنابيو

    يقترب المهاجم البالغ من العمر 25 عامًا حاليًا من الأشهر الـ12 الأخيرة من عقده في العاصمة الإسبانية، وهو وضع غالبًا ما يثير تكهنات مكثفة حول انتقاله. ومع ذلك، وفي حديثه قبل مباراة الذهاب الحاسمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ، سارع فينيسيوس إلى نفي أي شائعات حول رحيله.

    وقال فينيسيوس: "آمل أن أبقى هنا لفترة طويلة. لا يزال أمامي عام واحد في عقدي، لكنني هادئ للغاية. أحظى بثقة الرئيس. في الوقت المناسب، سأجدد عقدي وأبقى هنا لفترة طويلة، لأن هذا هو نادي أحلامي". 

    التوتر مع تشابي ألونسو

    لم تخلو الرحلة إلى هذه المرحلة من العقبات، لا سيما خلال فترة تولي المدرب السابق تشابي ألونسو مهامه. واعترف فينيسيوس بأنه واجه صعوبة في التكيف مع أساليب المدرب السابق، مما أدى إلى انخفاض عدد الدقائق التي لعبها وتوتر واضح على خط التماس.

    "لعبت مباريات، لكن لم أحصل على دقائق لعب كثيرة. لكن لكل مدرب أساليبه الخاصة، ولم أتمكن من التواصل معه بالطريقة التي أرادها"، اعترف فينيسيوس عند حديثه عن علاقته مع ألونسو. احتدمت الشائعات حول انتقاله طوال فترة تولي ألونسو منصبه، لكن فينيسيوس أعاد ترسيخ مكانته كأحد أبرز لاعبي ريال مدريد منذ تعيين ألفارو أربيلوا ليحل محل المدرب السابق لباير ليفركوزن.

  • تأثير أربيلوا

    يبدو أن المدرب الجديد قد أعاد البرازيلي إلى أفضل مستوياته مرة أخرى، حيث أعاد له ثقته بنفسه بعد فترة شعر فيها بأنه مستهدف من قبل شريحة من جماهير الفريق. وقارن فينيسيوس بين أربيلوا والمدرب الأسطوري السابق كارلو أنشيلوتي، مشيرًا إلى أهمية التواصل الواضح. وقال: "تربطني علاقة خاصة بأربيلوا، تماماً كما كان الحال مع أنشيلوتي. لقد أوضح لي دائماً ما يريده مني. لقد بذلت دائماً قصارى جهدي، وسأستمر في ذلك".

    الأنظار تتجه نحو بايرن

    بعد أن استعاد ثقته بنفسه وظل التزامه تجاه النادي ثابتًا، ينصب تركيز فينيسيوس الآن بشكل كامل على السعي الحثيث لتحقيق المجد الأوروبي، في الوقت الذي يستعد فيه ريال مدريد لاستضافة بايرن ميونيخ هذا الأسبوع. 

    وقال فينيسيوس: "بالتأكيد، العلاقة بين اللاعبين والجماهير هي التي تغير دائمًا ديناميكية المباريات على أرضنا ومباريات دوري أبطال أوروبا". "فريق قوي قادم، لكننا نمتلك الخبرة في هذا النوع من المباريات، ونأمل أن نقدم أداءً جيدًا". 

