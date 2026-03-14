لعب حميت ألتينتوب مع مسعود أوزيل في شالكه 04 وريال مدريد، ويصف بطل العالم لعام 2014 بأنه «صديقه».
"هذا ما أثر فيه أكثر من أي شيء آخر" .. وثائقي يكشف السبب وراء اضطهاد وتهميش أوزيل في ألمانيا
وثائق عميق عن أوزيل بعد الاعتزال
لكن، كما يقول ألتينتوب في بداية الوثائقي المكون من ثلاثة أجزاء الذي أعدته قناة ZDF بعنوان «مسعود أوزيل - ضيف عند الأصدقاء»: «لا أحد يعرفه»، أي الشخص مسعود أوزيل. ولا تستطيع الساعتان ونصف الساعة التي يستغرقها الوثائقي من إخراج فلوريان أوبيتز، الحائز على جائزة جريم، تغيير ذلك. ويكتب صانعو الوثائقي أن أوزيل «لم يكن مستعدًا» للتحدث معهم.
ومع ذلك، فإن الوثائقي يستحق المشاهدة (ابتداءً من 20 مارس على بوابة البث المباشر لقناة ZDF، وفي 31 مارس، الساعة 20:15، على قناة ZDF). ليس لأنه يرسم مسيرة نجم كرة قدم بالتفصيل، بل باعتباره سرداً عن الاندماج والعنصرية في جمهورية ألمانيا الاتحادية. قد يكون أوزيل قد ابتعد عن أنظار الرأي العام الألماني منذ سنوات، لكن قصته، كما يقول المخرج أوبيتز، لا تزال تثير "مشاعر الألمان" "بشدة". فهي تحكي "على الأقل بنفس القدر عن المجتمع الألماني وتعامله مع الأشخاص من أصول مهاجرة" كما تحكي عن مسعود أوزيل نفسه.
يبدأ كل شيء في غيلسنكيرشن. في المدينة التي يصفها أوزيل في مقابلة أجريت عام 2017، والتي تُعرض لأول مرة على التلفزيون، بـ"وطني". ويبرر حبه لها بقراره الانضمام إلى المنتخب الألماني. ضد المنتخب التركي، بلد أجداده - وهو ما تعتبره أجزاء من العائلة "خيانة"، كما يروي والده مصطفى. وينتهي كل شيء بانفصال أوزيل عن المنتخب الألماني، وعن ألمانيا - وتوجهه نحو رجب طيب أردوغان.
لغز أوزيل: "لا أحد يعرفه"
وفيما بين ذلك: الصورة. لم يتم التطرق بشكل جدي إلى الصورة الشهيرة لأوزيل مع الرئيس التركي في مايو 2018 إلا بعد مرور ما يقرب من 110 دقائق من الفيلم. وقد التُقطت هذه الصورة، كما يوضح الوثائقي، في وقت كانت فيه الأجواء في البلاد تتغير. من نشوة الاندماج، التي أكسبت أوزيل جائزة بامبي، وثقافة الترحيب في عام 2015، إلى مسيرات بيغيدا وارتفاع شعبية حزب البديل من أجل ألمانيا. يشعر أوزيل أنه لا يزال يُنظر إليه على أنه "ألماني-تركي"، وليس كألماني كامل الأهلية.
ولا يفهم أن الصورة كانت خطأ. "كان الأمر واضحًا لميسوت منذ البداية: لم نرتكب أي خطأ"، يقول مستشاره آنذاك إركوت سوغوت، مضيفًا أن أوزيل كان يلتقي أردوغان قبل ذلك "تقريبًا كل عام" دون أن يثير ذلك أي اهتمام. لكن فجأة تحول أوزيل من رمز الاندماج إلى صديق الديكتاتور، ثم إلى كبش فداء يتعرض للعداء العنصري بعد الخروج التاريخي لمنتخب ألمانيا من الدور الأول في كأس العالم.
"من يلتقط صورة مع أردوغان"، يقول رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم آنذاك راينهارد غريندل، "لا يمكن أن يكون له مكان في المنتخب الألماني". مدرسة أوزيل القديمة في غيلسنكيرشن تطرده، هو الراعي الملتزم اجتماعياً. "هذا"، كما يقول مستشاره سوغوت، "هو ما أثر فيه أكثر من أي شيء آخر". متألمًا بشدة، ينسحب أوزيل، الذي يعتبره المدرب السابق للمنتخب الألماني يواكيم لوف "أحد أفضل لاعبي المنتخب الوطني الذين عرفتهم ألمانيا على الإطلاق"، من المنتخب الألماني، وينتقم من الاتحاد ومن ألمانيا.
"مسعود مجروح"
سرعان ما شهدت مسيرته المهنية منعطفاً حاداً. انتقل إلى تركيا، وتقرب أكثر من أردوغان الذي أصبح شاهد زواجه، وشارك في الحملة الانتخابية لحزبه «الحزب العدالة والتنمية»، ووضع وشماً بشعار «الذئاب الرمادية» اليمينية المتطرفة — وهو تحول «لا يستطيع» زميله السابق بير ميرتساكر «تفسيره».
وماذا عن اليوم؟ يقول لوف: "يعيش مسعود الآن في تركيا، ويقل وجوده في ألمانيا أو نادر جداً"، كما أنه لم يحضر اللقاء الأخير لأبطال ريو، "وقد وجدت ذلك مؤسفاً". ويعتقد أوليفر بيرهوف أنه "يريد أن يضع حداً واضحاً وقطع الجسور مع ألمانيا".
لماذا؟ لنعد إلى حاميت ألتينتوب. "مسعود"، كما يقول، "مجرد شخص مجروح". لأن البلد الذي منحه موهبته الاستثنائية وكأس العالم "لم يمنحه الشعور بالأمان" الذي كان يتوق إليه.