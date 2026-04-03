"هذا ليس جيدًا لكرة القدم!" - ميكيل أرتيتا يعرب عن حزنه لعدم تأهل إيطاليا إلى كأس العالم، بينما يحاول مدرب أرسنال "تشجيع" ريكاردو كالافيوري

ترك فشل المنتخب الإيطالي في حجز مقعده في كأس العالم المقبلة أثراً واضحاً في غرفة ملابس أرسنال، لا سيما على كالافيوري. وأقر أرتيتا بخطورة الموقف بالنسبة للاعب وللرياضة على حد سواء، مشيراً إلى الأهمية التاريخية لغياب «الأزوري» عن الساحة العالمية.

في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، سُئل أرتيتا عن كيفية تعامله مع خيبة أمل إيطاليا. "سأحاول رفع معنوياته. أعتقد أن هذا لا يقتصر على ريتشي فحسب، بل يشمل إيطاليا وكرة القدم برمتها"، أجاب. "بلد مثلهم، يتمتع بمثل هذه الشغف والتاريخ، ألا يشارك في كأس العالم، أمر صعب ولا أعتقد أنه جيد لكرة القدم. هذا يوضح لك أيضًا صعوبة اجتياز كل تلك المراحل لكسب الحق في المشاركة في البطولة".