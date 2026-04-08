لأول مرة، بقي فريق يقوده فليك في مباراة إقصائية بدوري أبطال أوروبا دون تسجيل هدف. ففي المباريات الإقصائية السبع عشرة السابقة التي وقف فيها فليك على الخط الجانبي مع بايرن ميونخ أو برشلونة، كان فريقه قد سجل دائمًا هدفًا واحدًا على الأقل.
ترجمه
هذا لم يحدث له من قبل! ليلة رعب لبرشلونة تتسبب في سابقة في المسيرة التدريبية لهانسي فليك
اضطر المدرب الألماني مساء الأربعاء في كامب نو إلى مشاهدة برشلونة وهو يعيش 120 ثانية كابوسية قبل الاستراحة. فبدايةً، نال قلب الدفاع باو كوبارسي البطاقة الحمراء بعد تدخل تقنية الفيديو (VAR) بسبب إيقاف هجمة محققة ضد جيوليانو سيميوني في الدقيقة 44. وبعد ذلك بقليل، نفّذ جوليان ألفاريز الركلة الحرة المستحقة وسددها بشكل رائع في الشباك مسجلاً هدف التقدم لأتلتيكو.
وبالنقص العددي، صمد فريق فليك بشجاعة في الشوط الثاني أمام الهزيمة، لكن أتلتيكو البارد أعصاباً عاد وأضاف هدفاً آخر. وسجل ألكسندر سورلوث في الدقيقة 70 هدف الفوز 2:0، ولم يعد لدى برشلونة ما يقدمه في الدقائق الأخيرة.
وبذلك يحتاج لامين يامال ورفاقه يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب بمدريد إلى عودة مذهلة كي يتأهلوا إلى نصف النهائي. وهناك ينتظر الفائز من المواجهة الإسبانية الخالصة إما أرسنال أو سبورتينغ لشبونة. وفي ربع النهائي هذا، كان الإنجليز قد حسموا مباراة الذهاب خارج أرضهم في البرتغال يوم الثلاثاء بفضل هدف متأخر من لاعب المنتخب كاي هافيرتس بنتيجة 1:0 لصالحهم.
- Getty Images Sport
هانسي فليك وبرشلونة يريدان اتخاذ الخطوة التالية نحو لقب الدوري
كان فليك قد فاز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ في موسم 2019/20. حينها أطاح مع الفريق البافاري في الأدوار الإقصائية، من بين آخرين، بتشيلسي في ثمن النهائي (3:0 و4:1) وكذلك بناديه الحالي برشلونة في ربع النهائي (8:2). وفاز في النهائي على باريس سان جيرمان بنتيجة 1:0.
في موسمه الأول مع برشلونة، كان فليك قد بلغ مع الكتالونيين العام الماضي نصف نهائي البطولة، حيث توقفت المسيرة أمام إنتر ميلان (3:3 و3:4) بطريقة دراماتيكية. وفي مباريات الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال، حقق فليك مع فرقه حتى الآن متوسطًا قدره 2.83 هدفًا في المباراة.
وقبل أن تنجح العودة أمام أتلتيكو، يريد برشلونة أولًا يوم السبت اتخاذ الخطوة التالية نحو دفاع ناجح عن اللقب في الدوري الإسباني (لا ليغا). ويستضيف الكتالونيون يوم السبت جارهم إسبانيول، علمًا بأنهم يتصدرون جدول الترتيب حاليًا بفارق سبع نقاط عن ملاحقهم ريال مدريد.
كان فليك قد تولى المهمة في برشلونة عام 2024. ولا يزال عقده مع البلاؤغرانا ممتدًا حتى عام 2027.
هانسي فليك: سجله حتى الآن في دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونخ
18 مباراة / 16 فوزًا / 1 تعادل / 1 خسارة - بطل دوري أبطال أوروبا 2019/20 وربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2020/21
برشلونة
25 مباراة / 15 فوزًا / 4 تعادلات / 6 هزائم - نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/25
الإجمالي
43 مباراة / 31 فوزًا / 5 تعادلات / 7 هزائم