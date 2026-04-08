اضطر المدرب الألماني مساء الأربعاء في كامب نو إلى مشاهدة برشلونة وهو يعيش 120 ثانية كابوسية قبل الاستراحة. فبدايةً، نال قلب الدفاع باو كوبارسي البطاقة الحمراء بعد تدخل تقنية الفيديو (VAR) بسبب إيقاف هجمة محققة ضد جيوليانو سيميوني في الدقيقة 44. وبعد ذلك بقليل، نفّذ جوليان ألفاريز الركلة الحرة المستحقة وسددها بشكل رائع في الشباك مسجلاً هدف التقدم لأتلتيكو.

وبالنقص العددي، صمد فريق فليك بشجاعة في الشوط الثاني أمام الهزيمة، لكن أتلتيكو البارد أعصاباً عاد وأضاف هدفاً آخر. وسجل ألكسندر سورلوث في الدقيقة 70 هدف الفوز 2:0، ولم يعد لدى برشلونة ما يقدمه في الدقائق الأخيرة.

وبذلك يحتاج لامين يامال ورفاقه يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب بمدريد إلى عودة مذهلة كي يتأهلوا إلى نصف النهائي. وهناك ينتظر الفائز من المواجهة الإسبانية الخالصة إما أرسنال أو سبورتينغ لشبونة. وفي ربع النهائي هذا، كان الإنجليز قد حسموا مباراة الذهاب خارج أرضهم في البرتغال يوم الثلاثاء بفضل هدف متأخر من لاعب المنتخب كاي هافيرتس بنتيجة 1:0 لصالحهم.