"هذا لا يمكن أن يحدث" - نجم المنتخب الأمريكي كريستيان بوليسيتش في حيرة من أمره إزاء الأحداث "الغريبة" التي تركت فريق ماوريسيو بوكيتينو "في حالة صدمة"

قبل انطلاق كأس العالم هذا الصيف، الذي ستستضيفه أمريكا الشمالية، قررت المنتخب الأمريكي أن يظهر لأول مرة بزيه الرسمي الجديد في مباراة ضد منافس أوروبي بارز. ويتألف هذا القميص من خطوط أفقية متموجة باللونين الأحمر والأبيض - في إشارة إلى علم البلاد - مع شورت أزرق.

قررت بلجيكا، رغم أنها تلعب خارج أرضها، ارتداء زيها الخارجي. هذا القميص أبيض في الغالب، مع لمسات من اللون الوردي والأزرق الفاتح، ويُرتدى مع شورت أبيض. قبل بدء المباراة، تقرر أن الزيين مختلفان بما يكفي لتجنب أي مشاكل.

لكن اللاعبين الذين نزلوا إلى الملعب غير مقتنعين بأن هذا الأمر قد حظي بالاهتمام الكافي. بوليسيتش هو أحد الذين وجدوا صعوبة في التمييز بين الأصدقاء والأعداء. يعترف مهاجم ميلان بأن المنتخب الأمريكي لم يكن في مستواه في ذلك اليوم، بعد أن دخل الشوط الأول بالتعادل 1-1 قبل أن ينهار في الشوط الثاني، لكنه يعتقد أنه كان ينبغي بذل المزيد من الجهد لتجنب هذا الالتباس البصري.