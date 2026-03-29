"هذا لا يمكن أن يحدث" - نجم المنتخب الأمريكي كريستيان بوليسيتش في حيرة من أمره إزاء الأحداث "الغريبة" التي تركت فريق ماوريسيو بوكيتينو "في حالة صدمة"
تعرض المنتخب الأمريكي لكرة القدم لانهيار في الشوط الثاني أمام بلجيكا
قبل انطلاق كأس العالم هذا الصيف، الذي ستستضيفه أمريكا الشمالية، قررت المنتخب الأمريكي أن يظهر لأول مرة بزيه الرسمي الجديد في مباراة ضد منافس أوروبي بارز. ويتألف هذا القميص من خطوط أفقية متموجة باللونين الأحمر والأبيض - في إشارة إلى علم البلاد - مع شورت أزرق.
قررت بلجيكا، رغم أنها تلعب خارج أرضها، ارتداء زيها الخارجي. هذا القميص أبيض في الغالب، مع لمسات من اللون الوردي والأزرق الفاتح، ويُرتدى مع شورت أبيض. قبل بدء المباراة، تقرر أن الزيين مختلفان بما يكفي لتجنب أي مشاكل.
لكن اللاعبين الذين نزلوا إلى الملعب غير مقتنعين بأن هذا الأمر قد حظي بالاهتمام الكافي. بوليسيتش هو أحد الذين وجدوا صعوبة في التمييز بين الأصدقاء والأعداء. يعترف مهاجم ميلان بأن المنتخب الأمريكي لم يكن في مستواه في ذلك اليوم، بعد أن دخل الشوط الأول بالتعادل 1-1 قبل أن ينهار في الشوط الثاني، لكنه يعتقد أنه كان ينبغي بذل المزيد من الجهد لتجنب هذا الالتباس البصري.
بوليسيتش مندهش من تضارب ألوان القمصان
وقال بوليسيتش للصحفيين بعد المباراة: «هذا ليس عذراً على الإطلاق لأن كلا الفريقين يواجهان هذه المشكلة، لكن هذا... هذا لا يمكن أن يحدث. كان الأمر غريباً بعض الشيء».
وأضاف: "الأمر صعب. في كثير من الأحيان تحصل على الكرة وترفع رأسك، ولا يمكنك تحديد هدفك بالضبط. لا يمكنك الاعتماد إلا على لون القميص. هكذا تسير الأمور. وعندما يكونان متشابهين جدًا، يصبح الأمر صعبًا."
وتابع بوليسيتش قائلاً، حيث لم تظهر المشكلة للاعبين من كلا الفريقين إلا بعد خلع قمصان الإحماء قبل المباراة: "كان الجميع مصدومين قليلاً."
اختيار القمصان التي وقع عليها مسؤولو المباراة
أبلغ متحدث باسم الاتحاد الأمريكي لكرة القدم شبكة ESPN أنه «تم اتباع إجراءات متعددة المستويات للتحقق من عدم وجود تضارب في ألوان القمصان قبل المباراة». وتضمنت تلك الإجراءات قيام المنتخب الأمريكي بطلب من المنتخب البلجيكي «استخدام قميصه غير المتباين».
تم "إرسال صور القمصان إلى حكام المباراة، ثم عُقد اجتماع لتنسيق المباراة تم خلاله الاطلاع على القمصان". تم إطلاع الحكام على القمصان مرة أخرى في يوم المباراة و"لم يشر الحكام في أي وقت من الأوقات إلى أنهم يشعرون بوجود تضارب".
بينما يختلف بوليسيتش مع هذا التقييم، فإن ويستون ماكيني هو لاعب آخر يشعر أن مسؤولي المباراة أخطأوا في قرار مهم. وجد لاعب وسط يوفنتوس، الذي وافق مؤخرًا على تمديد عقده في إيطاليا، أن المباراة ضد بلجيكا كانت أصعب مما كان ينبغي.
وقال عن تضارب الألوان: "لن أستخدم ذلك كعذر للمباراة، لكنه كان بالتأكيد صعبًا بعض الشيء.
"كلما ألقيت نظرة سريعة لتمييز الفريقين، كان الأمر أشبه بنسبة 50-50. لذا كان عليك بالتأكيد أن تأخذ وقتًا أطول قليلاً مع الكرة قبل اتخاذ قرار أو تمريرها بلمسة واحدة إلى لاعب آخر".
مباريات المنتخب الأمريكي لكرة القدم: المواجهة المقبلة مع البرتغال بدون رونالدو
سيبقى المنتخب الأمريكي، الذي انتهت سلسلة مبارياته الخمس دون هزيمة، في جورجيا لخوض مباراة ضد البرتغال يوم الثلاثاء. ولن يشارك كريستيانو رونالدو، الذي كان يتعافى من إصابة، في تلك المباراة، لكنه سيكون في أمريكا للمشاركة في بطولة كبرى أخرى هذا الصيف.