"هذا لا يحظى بالتقدير الكافي في رأيي": أبطال العالم يشيدون بمانويل نوير ويقارنونه بليونيل ميسي

"مع كل هدف يتم تسجيله في مرماك، تشعر أن مانويل نوير كان سيصده. إرث مانويل نوير هو الأقوى على الإطلاق"، قال كرامر في حوار على هامش الملعب. ورد هوملز: "إنها أكبر خطوات يمكن أن تحذوها - في مركز حارس المرمى على مستوى العالم".

وفقًا لكرامر، فإنه "يتم التقليل من شأن" نوير الذي سيبلغ 40 عامًا في نهاية مارس، ومع ذلك لا يزال يقدم أداءً جيدًا. "بالنسبة لي، هو ميسي حراس المرمى. إنه رقم واحد في العالم منذ أكثر من 20 عامًا".

أحدث نوير ثورة في حراسة المرمى خلال مسيرته الطويلة، خاصة بفضل مهاراته في التعامل مع الكرة. لذلك تذكر هويديس بداياته في شالكه 04، حيث لم يكن نوير قد أثبت نفسه بعد كحارس مرمى مشارك في اللعب. "عندما أصبحت محترفًا، كان مانو لا يزال رقم اثنين بعد فرانك روست. كان يلعب دائمًا في الملعب كمدافع أيمن. هل تعتقد أنك لاحظت أي فرق؟ من الناحية الفنية، كان ببساطة جيدًا للغاية، كما نعلم جميعًا"، قال.

وأضاف هوملز: "كان الحارس الوحيد الذي لعبت معه والذي كان يفكر في المواقف كلاعب ميدان. إنه يخلق مساحات مثل لاعب الميدان. لكنني لا أريد أن أبالغ: لم يكن بإمكانه اللعب كلاعب ميداني في الدوري الألماني". وكان نوير نفسه قد صرح مؤخرًا لمجلة France Footballأنه كان بإمكانه أن يبدأ مسيرة احترافية خارج المرمى: "كان ذلك ممكنًا على سبيل المثال في فريق من الدرجة الثالثة يلعب على حيازة الكرة".