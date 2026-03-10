قبل مباراة الذهاب في دور الـ16 بين بايرن ميونيخ وأتالانتا بيرغامو، تناول الثلاثة لاعبون المحترفون السابقون، بصفتهم خبراء في Amazon Prime Video، العبء الكبير الذي يقع على عاتق جوناس أوربيغ، الذي سيحل محل نوير المصاب مرة أخرى، ولم يتوقفوا عن الإشادة باللاعب الذي ظل لسنوات طويلة الحارس الأول للنادي الألماني الحائز على الرقم القياسي والمنتخب الوطني.
ترجمه
"هذا لا يحظى بالتقدير الكافي في رأيي": أبطال العالم يشيدون بمانويل نوير ويقارنونه بليونيل ميسي
"مع كل هدف يتم تسجيله في مرماك، تشعر أن مانويل نوير كان سيصده. إرث مانويل نوير هو الأقوى على الإطلاق"، قال كرامر في حوار على هامش الملعب. ورد هوملز: "إنها أكبر خطوات يمكن أن تحذوها - في مركز حارس المرمى على مستوى العالم".
وفقًا لكرامر، فإنه "يتم التقليل من شأن" نوير الذي سيبلغ 40 عامًا في نهاية مارس، ومع ذلك لا يزال يقدم أداءً جيدًا. "بالنسبة لي، هو ميسي حراس المرمى. إنه رقم واحد في العالم منذ أكثر من 20 عامًا".
أحدث نوير ثورة في حراسة المرمى خلال مسيرته الطويلة، خاصة بفضل مهاراته في التعامل مع الكرة. لذلك تذكر هويديس بداياته في شالكه 04، حيث لم يكن نوير قد أثبت نفسه بعد كحارس مرمى مشارك في اللعب. "عندما أصبحت محترفًا، كان مانو لا يزال رقم اثنين بعد فرانك روست. كان يلعب دائمًا في الملعب كمدافع أيمن. هل تعتقد أنك لاحظت أي فرق؟ من الناحية الفنية، كان ببساطة جيدًا للغاية، كما نعلم جميعًا"، قال.
وأضاف هوملز: "كان الحارس الوحيد الذي لعبت معه والذي كان يفكر في المواقف كلاعب ميدان. إنه يخلق مساحات مثل لاعب الميدان. لكنني لا أريد أن أبالغ: لم يكن بإمكانه اللعب كلاعب ميداني في الدوري الألماني". وكان نوير نفسه قد صرح مؤخرًا لمجلة France Footballأنه كان بإمكانه أن يبدأ مسيرة احترافية خارج المرمى: "كان ذلك ممكنًا على سبيل المثال في فريق من الدرجة الثالثة يلعب على حيازة الكرة".
- Getty
هوملز يكشف عن حكاية غريبة عن نوير: "ثم يطلق عليك النار"
بالنسبة لهوملز، لا شك في أن حارس المرمى الذي لعب لسنوات طويلة في المنتخب الألماني وفي نادي بايرن ميونيخ هو "أفضل حارس مرمى على الإطلاق". وشدد على أن "عندما يتقاعد، سيتضح مدى براعته ومدى مساهمته في الفوز بجميع الألقاب في السنوات الأخيرة".
وفي سياق مدحهم له، تحدث الثلاثي أيضًا عن ذكرياتهم المشتركة مع نوير. عندما سأل كرامر هوملز بابتسامة عريضة عما إذا كان قد حاول من قبل التسديد فوق الحارس، اعترف الأخير: "للأسف، حاولت ذلك مرات عديدة. بعد ذلك، أعتقد أنني قمت بأسرع سباق في مسيرتي. لأنك إذا تجاوزته - كما تعلم - فإنه يركض وراءك بالكرة ويطلق عليك النار. هذه إجراء تربوي".
لكن وفقًا لكرامر، فإن وجود نوير يؤثر بشكل خاص على مهاجمي الفريق الخصم. "أقول فقط نهائي كأس العالم 2014. هيغواين يسجل في مرمى أي حارس مرمى آخر في العالم. ولأن نوير يقف هناك، فإنه يسدد الكرة على بعد 20 مترًا من المرمى". في ذلك الوقت، أضاع الأرجنتيني فرصة التقدم في منتصف الشوط الأول، وأهدر فرصة التسجيل أمام نوير وهو في وضع انفراد. ثم تذكر هوملز ركلتي جزاء سددهما في مسيرته مع بوروسيا دورتموند ضد نوير.
"كلاهما في كأس ألمانيا، مرة في نصف النهائي ومرة في النهائي. المرمى صغير. هدف النهائي كان صحيحًا. هدف نصف النهائي لم يكن صحيحًا. أعتقد أن ركلتي كانت أفضل من ركلة النهائي. كنت محظوظًا جدًا. عندما يقف أمامك، يكون ذلك بمثابة ظهور خارق"، قال المدافع السابق: "لديه حضور قوي لدرجة أنك لا تصدق أنك تستطيع التسجيل".
نهاية مسيرته المهنية في الصيف؟ مستقبل نوير غير واضح - أوربيغ جاهز للعب
في الوقت نفسه، لا يزال مستقبل نوير مجهولاً. فلم يتضح بعد ما إذا كان سيجدد عقده الذي ينتهي في الصيف. يعاني قائد بايرن ميونيخ من إصابات متكررة هذا الموسم. ففي مباراة غلادباخ، تعرض لتمزق في الألياف العضلية، كما حدث قبل ثلاثة أسابيع في مباراة بريمن، وتم استبداله في الشوط الأول بأوربيغ، ولذلك غاب عن تشكيلة الفريق في بيرغامو.
وقال إيبرل بعد المباراة: "سيبلغ الأربعين من عمره في مارس، ولذلك نحن سعداء لأن لدينا حارسين مرمى جيدين مثل جوناس وأول (سفين أولرايش؛ ملاحظة المحرر) يمكننا الاستعانة بهما في الشوط الثاني دون أن يتغير شيء في المباراة".
وفقًا لمجلة Sport Bild، ومن المقرر إجراء محادثات بين النادي والحارس الألماني السابق خلال فترة توقف المباريات الدولية، وبالتالي أيضًا في عيد ميلاد نوير الأربعين، من أجل توضيح الأمور. في حالة انتهاء مسيرته، يمكن لأوربيغ أن يسير على خطاه بشكل نهائي. كان نادي FCB قد جلب اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا من نادي 1. FC Köln في بداية عام 2025، ومنذ ذلك الحين قام بتطويره بحذر في ظل نوير. منذ ذلك الحين، يشارك أوربيغ في بعض المباريات، وكان آخرها عدة مباريات متتالية بسبب الإصابة التي أجبرت نوير على التوقف.
مانويل نوير: الإحصائيات وبيانات الأداء
الفريق المباريات الأهداف مباريات دون أهداف بايرن ميونيخ 590 486 275 شالكه 04 203 194 80 ألمانيا 124 118 51