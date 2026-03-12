"هذا لا يبشر بخير!" إصابة مروعة لسيلاس تصدم ماينز 05

في مباراة الذهاب من دور الـ16 من الدوري الأوروبي، لم يتمكن فريق المدرب أورس فيشر من تسجيل أي هدف أمام بطل الكأس التشيكي سيغما أولوميتس. لكي يتأهل الفريق إلى الدور التالي، عليه الفوز في مباراة الإياب التي ستقام يوم الخميس المقبل على أرضه.

بينما يواصل ماينز حلمه بالوصول إلى النهائي في 27 مايو في لايبزيغ، عليه أولاً أن يركز على معركة الهبوط من الدوري الألماني قبل المواجهة الثانية مع أولميتز. يوم الأحد، ينتظر الفريق الذي يحتل المركز 15 في الترتيب مباراة حاسمة خارج أرضه أمام منافسه المباشر فيردر بريمن.

بدون ناديم أميري المصاب وشيرالدو بيكر الذي انضم للفريق في الشتاء ولم يتم تسجيله في دوري الأندية الأوروبية، واجه ماينز صعوبة في البداية، حتى سجل سايلاس (24) هدفًا. لكن هدف المهاجم تم إلغاؤه بسبب تسلل سابق. في نهاية الشوط الأول، لعب فريق راينهيسن بشكل أكثر قوة.

بعد الاستراحة، ظل مستوى المباراة متواضعًا، وحصل ماينز على بعض الفرص. أخطأ داني دا كوستا (53/59) في تسديد الكرة بعد ركلة حرة، قبل أن يسددها برأسه في مرمى الحارس يان كوتني بعد ركلة ركنية. في الدقائق الأخيرة، فشل نيلسون ويبر (78)، الذي حل بديلاً لسيلاس، في التغلب على كوتني. وقبل نهاية المباراة بوقت قصير، أنقذ حارس مرمى FSV دانيال باتز مرماه من هدف بيتر باراث (88).