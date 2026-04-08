"لقد سئمت. في كل مباراة مهمة يكون الأمر نفسه"، تذمّر القائد السابق و"مكنسة" خط وسط مانشستر يونايتد مساء الثلاثاء بصفته خبيرًا تلفزيونيًا على CBS بشأن ألكسندر-أرنولد. ويزعج الإيرلندي على وجه الخصوص أنه يُتحدَّث باستمرار عن القدرات الهجومية الهائلة للاعب ليفربول السابق، في حين أن سلوكه الدفاعي يظل مرارًا وتكرارًا دون المستوى بكثير.
"على هذا المستوى، في دوري أبطال أوروبا، لا يجوز أن يفقد المرء تركيزه بهذه السهولة"، علّق كين على دور ألكسندر-أرنولد في هدف تقدم بايرن الذي سجله لويس دياز في الدقيقة 41. فقد انطلق الكولومبي من خلف مدافع ريال في بناء الهجمة، ثم أنهى تمريرة بينية جميلة من سيرج جنابري بكل برود ودون رقابة في الشباك.
"هذا خطأ طفولي. أن يدع لويس دياز يتجاوزه وكأنه غير موجود؟ هذا هراء! أرجوكم"، انفجر كين غضبًا. وقال إن ألكسندر-أرنولد لا يزال يدافع "كما لو أنه لم يلعب في حياته قط كظهير أيمن. المباريات المهمة تتطلب مدافعين عظماء، وهو في الوقت الحالي بعيد كل البعد عن أن يكون واحدًا منهم"، بحسب كين (54 عامًا)، الذي خاض بين 1993 و2005 ما مجموعه 479 مباراة رسمية مع مانشستر يونايتد.
ترينت ألكسندر-أرنولد صنع هدف ريال مدريد ضد بايرن ميونخ
يُعرف كين بكونه منتقدًا لألكسندر-أرنولد، وقد انتقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بالفعل حين كان لا يزال يرتدي قميص ليفربول. في العام الماضي، عندما كانت ملامح انتقال ألكسندر-أرنولد إلى مدريد قد بدأت تتضح، شكّك كين في بودكاست Stick to Football في مدى ملاءمة الإنجليزي للملكي: "إذا انتقل ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد، فحظًا سعيدًا - وكأن ريال لا يعرف كيف يدافع"، ليضع منذ ذلك الحين القدرات الدفاعية لألكسندر-أرنولد موضع تساؤل.
بعد ما مجموعه 21 عامًا مع ليفربول، انتقل ألكسندر-أرنولد الصيف الماضي إلى مدريد مقابل عشرة ملايين يورو. وبسبب مشكلات إصابات متكررة أيضًا، لم يتمكن ابن ليفربول حتى الآن من الإقناع بشكل مستدام في إسبانيا، إذ يمتلك حتى الآن خمس تمريرات حاسمة في 23 مشاركة مع ريال.
الإيجابي: ثلاث من هذه التمريرات الخمس جاءت في المباريات الثلاث الأخيرة، كما تألق أمام بايرن أيضًا بوصفه صانعًا للفرص، وصنع هدف تقليص الفارق إلى نتيجة 1:2 عن طريق كيليان مبابي (الدقيقة 74). وقال ألكسندر-أرنولد عن تمريرته الحاسمة لقناة CBS: "قبل المباراة تحدثنا عن كيفية الركض خلف دفاعهم، عبر التحركات خلف ظهيريهم، وقد رأيت هناك فرصة. رأيت كيليان ينطلق، لعبت الكرة بقوة كبيرة، وقد فعلها بشكل جيد جدًا".
وتلقى ألكسندر-أرنولد مؤخرًا انتكاسة مُرّة، عندما لم يضمه مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل لمباراتَي التجارب الوديتين أمام أوروغواي (1:1) واليابان (0:1) في نهاية مارس. وأوضح توخيل أن الأمر لم يكن قرارًا ضد ألكسندر-أرنولد، بل تحديدًا لصالح لاعبين آخرين. وقال المدرب الألماني: "لا يتعلق الأمر بما لا يستطيع ترينت أن يقدمه لنا. أنا أعرف جيدًا ما يستطيع ترينت فعله وأين تكمن نقاط قوته".
ومنذ يونيو من العام الماضي لم يستدعِ توخيل ألكسندر-أرنولد، وحينها خاض نجم ريال أيضًا آخر مباراة له حتى الآن من أصل 34 مباراة دولية. وفي المرحلة الحاسمة من الموسم، سيبذل ألكسندر-أرنولد كل ما في وسعه لإقناع توخيل بأخذه معه إلى كأس العالم في الصيف.
ريال مدريد يأمل في قلب الطاولة في مباراة الإياب أمام بايرن ميونخ
في هذه الأثناء، ضغط ريال ضد بايرن في الدقائق الأخيرة من المباراة من أجل إدراك التعادل، إلا أن الأمر ظل عند الهزيمة الضيقة. وهكذا تنتظر ألكسندر-أرنولد ورفاقه، الأربعاء المقبل، مهمة شاقة في مباراة الإياب في ميونخ، من أجل محاولة بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في نهاية المطاف.
"ستكون مهمة ضخمة أن نحقق الفوز في أليانز أرينا، لكن في نادٍ مثل هذا نرتقي فوق أنفسنا في مثل هذه اللحظات"، قال ألكسندر-أرنولد مع ذلك بنبرة متفائلة. وقبل أن تتجه الأنظار إلى المواجهة الثانية مع بايرن، سيكون ريال مطالباً يوم الجمعة في الدوري المحلي على أرضه أمام جيرونا. الفوز هناك واجبٌ حتمي إذا كان لا يريد أن يتسع الفارق مع المتصدر برشلونة (حالياً سبع نقاط) أكثر، وبالتالي ربما إضاعة فرصة التتويج بلقب الدوري الإسباني نهائياً.
ترينت ألكسندر-أرنولد: أرقامه مع ريال مدريد
المباريات
الأهداف
التمريرات الحاسمة
23
0
5