يُعرف كين بكونه منتقدًا لألكسندر-أرنولد، وقد انتقد اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بالفعل حين كان لا يزال يرتدي قميص ليفربول. في العام الماضي، عندما كانت ملامح انتقال ألكسندر-أرنولد إلى مدريد قد بدأت تتضح، شكّك كين في بودكاست Stick to Football في مدى ملاءمة الإنجليزي للملكي: "إذا انتقل ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد، فحظًا سعيدًا - وكأن ريال لا يعرف كيف يدافع"، ليضع منذ ذلك الحين القدرات الدفاعية لألكسندر-أرنولد موضع تساؤل.

بعد ما مجموعه 21 عامًا مع ليفربول، انتقل ألكسندر-أرنولد الصيف الماضي إلى مدريد مقابل عشرة ملايين يورو. وبسبب مشكلات إصابات متكررة أيضًا، لم يتمكن ابن ليفربول حتى الآن من الإقناع بشكل مستدام في إسبانيا، إذ يمتلك حتى الآن خمس تمريرات حاسمة في 23 مشاركة مع ريال.

الإيجابي: ثلاث من هذه التمريرات الخمس جاءت في المباريات الثلاث الأخيرة، كما تألق أمام بايرن أيضًا بوصفه صانعًا للفرص، وصنع هدف تقليص الفارق إلى نتيجة 1:2 عن طريق كيليان مبابي (الدقيقة 74). وقال ألكسندر-أرنولد عن تمريرته الحاسمة لقناة CBS: "قبل المباراة تحدثنا عن كيفية الركض خلف دفاعهم، عبر التحركات خلف ظهيريهم، وقد رأيت هناك فرصة. رأيت كيليان ينطلق، لعبت الكرة بقوة كبيرة، وقد فعلها بشكل جيد جدًا".

وتلقى ألكسندر-أرنولد مؤخرًا انتكاسة مُرّة، عندما لم يضمه مدرب منتخب إنجلترا توماس توخيل لمباراتَي التجارب الوديتين أمام أوروغواي (1:1) واليابان (0:1) في نهاية مارس. وأوضح توخيل أن الأمر لم يكن قرارًا ضد ألكسندر-أرنولد، بل تحديدًا لصالح لاعبين آخرين. وقال المدرب الألماني: "لا يتعلق الأمر بما لا يستطيع ترينت أن يقدمه لنا. أنا أعرف جيدًا ما يستطيع ترينت فعله وأين تكمن نقاط قوته".

ومنذ يونيو من العام الماضي لم يستدعِ توخيل ألكسندر-أرنولد، وحينها خاض نجم ريال أيضًا آخر مباراة له حتى الآن من أصل 34 مباراة دولية. وفي المرحلة الحاسمة من الموسم، سيبذل ألكسندر-أرنولد كل ما في وسعه لإقناع توخيل بأخذه معه إلى كأس العالم في الصيف.