"هذا غير قانوني!" - جون أوبي ميكيل يزعم بشكل مثير أن أرسنال "يحاولون الغش" للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

استهدف ميكيل طريقة إدارة أرسنال لمنافسيه خلال الركلات الركنية، ووصفها بأنها "يائسة" لإنهاء جفافهم من الألقاب الذي دام 22 عامًا. "ما يفعلونه خلال الكرات الثابتة، بالنسبة لي، غير قانوني. أولاً، إنهم يعيقون حارس المرمى والآن بدأوا في إمساك اللاعبين"، تابع ميكيل. "عندما تمسك بلاعب، عندما تعيق لاعباً عن القفز، شاهدت المباراة ضد تشيلسي عندما لعبوا ضدنا. كان ديكلان رايس يمسك، لا أعرف من هو، الظهير الأيسر، ما اسمه [جوريل هاتو]؟

"كان يمسك به حتى لا يتمكن من القفز. وبالنسبة لي، نعم، كيف يمكن للحكم ألا يرى ذلك؟ حتى لو دخلت الكرة، كيف يمكن لـ VAR ألا يرى ذلك؟ وبالنسبة لي، PGMOL، حسناً، عليهم أن يخرجوا ويجب أن يفعلوا ذلك على الفور، عليهم أن يوقفوا هذا لأنهم إذا لم يوقفوا هذا، فستبدأ جميع الفرق في فعل ذلك.

"وبالنسبة لي، هذا غير قانوني. هذا ما أعنيه، أن أرسنال يحاولون الغش للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. إنهم يحاولون الغش للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. هذا فريق يائس للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، لأنهم يعلمون أنهم لم يفوزوا بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ 22 عامًا، 23 عامًا. والآن هم يائسون للغاية، لدرجة أنهم يريدون الغش للفوز به".