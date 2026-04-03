"هذا غير عادل على الإطلاق!" - وكيل إنزو فرنانديز ينتقد ليام روزينيور بشدة بعد استبعاده لاعب وسط تشيلسي بسبب تعليقاته حول ريال مدريد

أعرب خافيير باستوري، لاعب خط وسط باريس سان جيرمان السابق والممثل الحالي لفرنانديز، عن عدم تصديقه للإجراء التأديبي الذي اتخذته إدارة تشيلسي.

وأكد روزينور أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً سيتم استبعاده من تشكيلة الفريق في مباراة ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت ضد بورت فالي، وفي المباراة الحاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي في نهاية الأسبوع المقبل. وادعى المدير الفني أن فرنانديز تجاوز الحدود فيما يتعلق بثقافتنا بعد أن تحدث عن تعلقه بالعاصمة الإسبانية.

وفي تقييم صريح للوضع، قال باستوري إن العقوبة لا تتناسب مع المخالفة المزعومة. وقال باستوري لموقع"ذا أثليتيك": "العقوبة غير عادلة على الإطلاق - إيقاف اللاعب لمباراتين، وهما مباراتان حاسمتان للغاية بالنسبة لتشيلسي لأن التأهل لدوري أبطال أوروبا على المحك، وهو أحد أهم لاعبي الفريق".

وأشار أيضًا إلى أن اللاعب كان "عمودًا أساسيًا" للفريق وأنه "لا يوجد سبب حقيقي أو مبرر" لهذه العقوبة.